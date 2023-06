Kein Geld aus Dötlingen für die Wildeshauser VHS

Von: Leif Rullhusen

Die Wildeshauser Volkshochschule muss auch zukünftig auf Zuschüsse aus der Gemeinde Dötlingen verzichten. © bor

Aus der Gemeinde Dötlingen wird die VHS WIldeshausen in absehbarer Zeit kein Geld bekommen. Sowohl Verwaltung als auch Politik lehnen jegliche finanzielle Unterstützung ab.

Neerstedt – Die Gemeinde Dötlingen wird der Wildeshauser Volkshochschule (VHS) auch weiterhin kein Geld zahlen. Mehr noch: Selbst die von der Verwaltung zukünftig in Aussicht gestellte finanzielle Unterstützung lehnte die Politik geschlossen ab. Die Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Erziehung votierten am Donnerstagabend für einen entsprechenden Änderungsantrag der CDU.

Die VHS hatte von der Kommune eine jährliche Beteiligung von anfangs 15 000 Euro gefordert, die sich Jahr für Jahr automatisch um weitere 1 000 Euro erhöhen sollte. Ihren Antrag begründete die Wildeshauser Bildungseinrichtung mit wachsenden Kosten. Um qualifizierte Lehrkräfte zu bekommen, müssten höhere Honorare gezahlt werden. Hinzu kämen steigende Personal- und Energiekosten. Aus diesem Grund reiche eine vor 18 Jahren vereinbarte ideelle Kooperation zwischen beiden Partnern nicht mehr aus.

Selbst kostenfreie Nutzung der Räume wurde infrage gestellt

Die Gemeindeverwaltung empfahl dem Fachausschuss, den Antrag der VHS abzulehnen. Desweiteren schlug sie vor, zu gegebener Zeit erneut Gespräche über einen Zuschuss zu führen. Vor einiger Zeit habe die VHS die Einrichtung einer Beratungsstelle sowie ein größeres Kursangebot im Haus der Generationen in Neerstedt in Aussicht gestellt. Sobald das umgesetzt sei, könne wieder über eine finanzielle Zuwendung gesprochen werden, schlug Bürgermeisterin Antje Oltmanns in der Ausschusssitzung vor.

„Selbst die kostenfreie Nutzung der Räume im Haus der Generationen wurde von der Politik im Rahmen der vergangenen Haushaltsberatungen sehr infrage gestellt“, begründete die Verwaltungschefin die Ablehnung. „Außerdem laufen wir dann Gefahr, dass wir auch Einrichtungen anderer Kommunen wie Schwimmbäder oder Büchereien bezuschussen müssen“, warnte Oltmanns. Solche Fälle habe es bereits gegeben. Konsequenzen hätten die Bürger aufgrund der Ablehnung nicht zu erwarten. Schließlich würden auch Menschen aus anderen Gemeinden Kurse der Wildeshauser VHS besuchen, ohne dass diese dafür Zuschüsse zahlen.

Keine Aussicht auf zukünftige Zahlen

Gegenwind gab es aus der Politik nicht. Im Gegenteil: „Wir sehen eine Wiedervorlage des Antrags nicht als zielführend an“, erklärte der Christdemokrat Markus Knoop. Er schlug deshalb vor, die Aussicht auf zukünftige Zahlungen an die VHS aus dem Beschlussvorschlag zu streichen. Einen Zuschuss aufgrund gestiegener Personal- und Energiekosten hielt er für ungerechtfertigt. „Diese Aufwendungen belasten unsere Kommune schließlich auch“, argumentierte Knoop.

Schon das Bereitstellen der Räume seien für die Kommune Kosten, erläuterte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rudi Zingler. „Im Rahmen der Haushaltsberatungen musste viel eingespart werden. Eine solche Summe ist deshalb einfach nicht drin“, sagte er. Die Sozialdemokraten würden aber der Aussicht auf eine mögliche zukünftige Beteiligung zustimmen.

Die Grüne Claudia Harkai-Neu könnte sich alternativ eine Unterstützung seitens der Gemeinde pro Kursteilnehmer aus Dötlingen vorstellen. Sie interessierte sich vor allem dafür, wie die von der VHS geforderte Zuschusssumme zustande kommt.

Kritik an Vorgehensweise der Verwaltung

Die würde sich aus dem Finanzbedarf der Volkshochschule ergeben. Gemäß Haushaltsplan für das kommende Jahr belaufe sich der auf 1 875 000 Euro, erklärte Oltmanns. In den geplanten Einnahmen in gleicher Höhe sei der geforderte Beitrag aus Dötlingen enthalten. Die einzelnen Posten habe die VHS der Gemeinde im Detail dargelegt.

Die Mitglieder des Ausschusses votierten schließlich gegen die Stimmen der SPD für den Änderungsantrag der CDU und anschließend unisono für den Beschluss in neuer Fassung.

Kritik gab es allerdings an der Vorgehensweise der Verwaltung – und zwar gleich von zwei Seiten. „Ich hätte mich über eine Einladung gefreut. Es wäre gut gewesen, wenn wir unseren Antrag dem Ausschuss hätten vorstellen können“, zeigte sich VHS-Leiter Hinrich Ricklefs im Rahmen der Einwohnerfragestunde enttäuscht. Auch die CDU-Fraktionschefin und Ausschussvorsitzende Ditte Höfel äußerte ihre Verwunderung darüber, dass die VHS ihren Antrag nicht im Ausschuss vorstellen konnte. Sie habe darin keine Notwendigkeit gesehen, entgegnete Oltmanns darauf.