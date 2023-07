Kein eigener Dorfmarkt in Brettorf

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Neben dem Bahnhof in Brettorf sollte der Dorfladen entstehen. Die Pläne wurden nun gestoppt. © Leif Rullhusen

Jahrelang arbeitete der Verein „Dorfladen Brettorf“ an der Eröffnung eines eigenen Lebensmittelgeschäfts. Daraus wird nichts. Der Vorstand hat aber eine interessante Alternative.

Brettorf – Der Verein „Dorfladen Brettorf“ gibt die Pläne auf, ein eigenes Lebensmittelgeschäft in dem Ort zu eröffnen. Die Idee eines Dorfladens in Brettorf sei damit aber noch nicht vom Tisch, versicherte der Vorstand am Donnerstagabend im Rahmen der Mitgliederversammlung. Die vorgestellte Alternativlösung – ein „Tante Enso Mini-Supermarkt“ – hätte allerdings unweigerlich die Auflösung des Vereins zur Folge, erläuterte die Vorsitzende Marion Einemann.

Neubau ist zu teuer

„Wir müssten für einen Laden 600 000 Euro aus eigener Tasche auf den Tisch legen. Das können wir nicht stemmen“, verdeutlichte Aufsichtsratsmitglied Ingo Bücking. Da die beantragten Fördermittel nur für ein konkretes Projekt in Anspruch genommen werden können, hatte sich der Verein auf einen Neubau neben dem Brettorfer Bahnhof festgelegt und damit die Sanierung eines Altbaus verworfen. Von einer Mietoption hatte man sich schon zuvor mangels bezahlbarer Objekte verabschiedet.

Fördermittel reichen nicht

Der Neubau hätte allerdings eine Investitionssumme von rund 800 000 Euro erfordert. Trotz im März vom Amt für regionale Landesentwicklung (ARL) zugesagter „Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung“ (ZILE) über 200 000 Euro war das zu viel für den Verein. Hinzu käme ein nicht einzuhaltender Zeitplan, verdeutlichte Einemann. „Die Fördergelder hätten bis zum Ende dieses Jahres zur Hälfte unter Berücksichtigung der dafür erforderlichen Ausgaben abgerufen werden müssen. Die Arbeiten hätten kurzfristig beauftragt, durchgeführt und anteilig abgerechnet werden müssen. Im Anbetracht dessen, wäre dies nicht umsetzbar gewesen“, erklärte Einemann.

„Tante Enso“ ist die Lösung

Gestern informierte der Vorstand sowohl das ARL als auch den Dötlinger Gemeinderat über seinen Entschluss. „Trotz dieser Entscheidung ist ein Dorfladen in Brettorf weiterhin unser Ziel“, versicherte Einemann den anwesenden Vereinsmitgliedern. Die Lösung laute „Tante Enso“. Das Bremer Unternehmen My Enso hat bereits 23 dieser genossenschaftlich organisierten Märkte in kleinen Orten ohne Lebensmitteleinzelhandel eröffnet. Weitere rund 50 sind derzeit in Planung. „Tante Enso“ ist ein Hybridmarkt, der das ganze Jahr über für Mitglieder mit einer personalisierten Karte zugänglich ist. Zu bestimmten Öffnungszeiten ist der Markt allgemein zugänglich. Zudem können die Mitglieder über eine Online-Plattform Waren bestellen und diese vor Ort abholen. Ein Schwerpunkt des Warenangebots seien regionale und Bioprodukte, berichtete Einemann.

Kein Risiko, aber auch kein Einfluss

„Der gesamte Betrieb einschließlich des Personals läuft über My Enso. Wir gehen deshalb keinerlei Risiko ein, haben aber auch keinen Einfluss“, stellte die Vorsitzende klar. „Der Markt bietet alles, was wir in unserem Dorfladen verwirklichen wollten“, ergänzte Bücking. Deshalb würde sich der Verein mit der Eröffnung einer „Tante Enso“-Filiale auch auflösen.

Einige Hürden sind zu bewältigen

Vor der Eröffnung einer Filiale sind allerdings einige Hürden zu bewältigen. Mindesten 300 Personen müssen Anteile in Höhe von jeweils mindestens 100 Euro zeichnen. Dem Unternehmen sei der genossenschaftliche Gedanke wichtig. „Sie wollen sich damit den Rückhalt im Dorf sichern“, erläuterte Bücking. Geld würde es mit dem Verkauf seiner Ware und nicht der Einlage verdienen. Der Verein hat derzeit 134 Mitglieder. 266 weitere Menschen müssen also noch mitmachen. Zudem benötigt selbstverständlich auch My Enso eine geeignete und bezahlbare Immobilie für sein Geschäft. Des Weiteren gebe es derzeit angeblich 900 Bewerbungen für eine Ansiedlung. My Enso würde aber nur etwa 30 im Jahr eröffnen. Rein rechnerisch müsste Brettorf demnach also 30 Jahre warten. Um sich von der Menge der Kandidaten abzuheben, hat der Verein deshalb ein Video gedreht, das er seinen Bewerbungsschreiben beilegt.

Sollte My Enso sich nicht in Brettorf ansiedeln, würde sich der Verein „Dorfladen Brettorf“ übrigens ebenfalls auflösen. „Dann wären wir mit all unseren Bemühungen gescheitert“, sagte Einemann. „Aber erst dann!“