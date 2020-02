Vom Katzenkopfpflaster bis zum Unterhosenkauf

Elise Plietsch begeistert live und in Farbe auf der Neerstedter Bühne / 420 Euro für Herzkissengruppe gesammelt

+ Die Zuschauer – einige im Elise-Outfit – amüsierten sich köstlich über die Geschichten von Elise Plietsch. Fotos: Schneider

Neerstedt – Ein wenig angespannt war Dette Zingler schon angesichts ihres ersten nachmittagfüllenden Programms „Elise Plietsch – live und in Farbe“ im Theater „Neerstedter Bühne“. „Dann heißt es hot oder Schrott. Elise hofft auf hotter“, hatte sie gesagt. Und sie behielt recht. Mit ihrem speziellen Humor, der spitzen Zunge und so mancher frivoler Anekdote – auch über Menschen, die im Zuschauerraum saßen – brachte sie ihr Publikum am Sonntag fast im Sekundentakt zum Lachen und erntete am Ende riesigen Applaus.