Feuerwehr Neerstedt rettet Katze aus Schornstein

Von: Dierk Rohdenburg

Zunächst wurde die Lage über das Dach des leer stehenden Hauses erkundet. © Feuerwehr

Ostrittrum – Sein Entdeckerdrang wäre einem Kater in Ostrittrum fast zum Verhängnis geworden. Die Feuerwehr Neerstedt konnte ihn befreien.

Am Sonntag war die Katze in den Schornstein eines unbewohnten Hauses am Hügelweg gestürzt, berichtet Patrick Zerbst, Pressewart der Ortsfeuerwehr Neerstedt, in einer Mitteilung. Ein Nachbar hatte gegen 13.30 Uhr das Tier gehört und die Einsatzkräfte verständigt.

Die Brandbekämpfer rückten mit zwei Fahrzeugen aus. „Nach einer Lageerkundung vom Dach aus, konnte die Katze unten im Schornstein ausgemacht werden. Unter Anwesenheit der Polizei wurde ein Zugang durch die Haustür geschaffen“, so Zerbst. Durch eine Wartungsklappe des Schornsteins konnten die Feuerkräfte den Kater befreien und seinem Besitzer übergeben. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Tür wurde wieder verschlossen und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Insgesamt 17 Kräfte waren im Einsatz.

Weitere Meldung:

Beamte der Polizei Delmenhorst trafen am Sonntag gegen 20.25 Uhr auf den Fahrer eines Pedelecs, der verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs war. Sie sprachen den Mann auf sein Fehlverhalten an. Dieser beschleunigte daraufhin sein Pedelec und fuhr von der Westfalenstraße über einen schmalen Pfad in Richtung Ulmenstraße.

Die beiden Beamten folgten ihm zu Fuß. Im Kreuzungsbereich der Ulmenstraße und Heimstraße übersah der Mann ein von rechts kommendes und bevorrechtigtes Auto und stieß mit diesem zusammen. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Auf die Frage nach dem Grund seiner Flucht, antwortete der 28-jährige Delmenhorster, dass er geringe Mengen Betäubungsmittel mit sich führen würde und händigte den Beamten gut sechs Gramm Marihuana aus.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wird er sich wegen der Flucht vor der Polizei und des Verkehrsunfalls verantworten müssen.