Kampf gegen das Müllmonster

Erzieherinnen sammeln Ideen für den Klimaschutzaktionstag in den Kitas

+ Merle Benisek vom RUZ Hollen (linkes Bild, l.) zeigte den Erzieherinnen wie das Papierschöpfen funktioniert: Erst den Rahmen der Marke Eigenbau in die Wanne mit Wasser und zuvor hergestelltem „Papierbrei“ tauchen, dann abtropfen lassen, auf einen saugfähigen Untergrund legen und schließlich durch die Mangel ziehen. Fotos: Schneider

Dötlingen/Ganderkesee - Von Tanja Schneider. Müll gehört zu den größten gesellschaftlichen Problemen der heutigen Zeit. Er landet nicht nur auf den Deponien, sondern auch in Wäldern, Meeren und in unseren Mägen. Laut WWF-Studie nimmt jeder pro Woche eine Kreditkarte an Mikroplastik zu sich. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass der Klimaschutzaktionstag in den Kindertagesstätten am Freitag, 27. März, unter dem Motto „Müllvermeidung und Recycling“ steht.