„Kaktusblüte“ hat ausgedient

Gemeinde Großenkneten stellt ihre Präventionsarbeit neu auf

+ Zuversichtlich und gut gelaunt: die Lenkungsgruppe des neuen Großenkneter Präventionsrates. J Foto: Franitza

Großenkneten - Die Präventionsarbeit in der Gemeinde Großenkneten hat sich neu organisiert. Während der Sitzung des bisherigen Präventionskreises mit dem unhandlichen Namen „Kaktusblüte“ im November hat sich das Gremium aufgelöst. An seine Stelle tritt ab sofort der neue Präventionsrat der Kommune. Ein vor allem kompakterer Aufbau sowie eine neue Organisation soll die Arbeit effektiver gestalten, als die der Vorgängereinrichtung. Die Verwaltung hat den neuen Kreis am Montag vorgestellt.