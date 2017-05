Nabu-Jugend: Käsefressende Pflanzen und blaue Frösche

Treffen montags im Dötlinger Jugendhaus

+ © Petzold Sechs kleine Umweltschützer kamen zum zweiten Treffen der Nabu-Jugendgruppe. Mit Naturpädagoge Volker Wessels ging es ins Poggenpohlsmoor. © Petzold

Dötlingen - Von Phillip Petzold. Kräuter naschen, Vögel beobachten und spielerisch die heimische Natur erkunden – damit will die Kinder- und Jugendgruppe der Nabu-Ortsgruppe Wildeshausen-Dötlingen den Nachwuchs früh an den Umweltschutz heranführen. Am Montag hatte sie ihr zweites Treffen.