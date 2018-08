Jury nimmt den Altonaer Mühlbach unter die Lupe

Altona - Von Phillip Petzold. Nur eine Stunde Zeit hatten Ira Zylka und Ralf Siemer am Mittwoch, um eine Jury von ihrem Renaturierungs-Projekt am Altonaer Mühlbach zu überzeugen. Ob sie es geschafft haben, erfahren sie am 15. Oktober – dann wird der Gewinner des Wettbewerbs „Bach im Fluss“ bekannt gegeben.

Wie überzeugt Siemer, Naturschutz- und Umweltbeauftragter des Fischereivereins Wildeshausen, von dem Projekt ist, wird schnell deutlich: „Es ist eine innere Befriedigung, die Renaturierung mit einem sozialen Aspekt zu verbinden“, berichtet er über die Zusammenarbeit mit Schulen bei der Zurückversetzung des Baches in einen naturnahen Zustand. Ein Mal in der Woche kommen acht Schüler aus der Haupt-, Real- und Förderschule in Wildeshausen, um im Gewässer Hand anzulegen. „Hier ist kein Kinderspielplatz“, stellt Siemer aber klar. „Das ist genau so gut wie das, was wir mit den großen Maschinen machen.“ Im Rahmen einer AG bringen die Jungen und Mädchen Totholz ein, legen Kiesbänke an und schaffen Lebensraum für Tiere, wie den europäischen Edelkrebs. „Das ist klasse mit den verschiedenen Bauweisen“, sagt Juror Peter Sellheim anerkennend mit Blick in das Wasser. „Wir haben früher auch als Kinder jede Woche am Bach gespielt.“ Das Projekt scheint anzukommen.

Verantwortlich dafür ist neben Siemer auch Ira Zylka, Gewässerkoordinatorin bei der Hunte Wasseracht. „Ich glaube, es hat ihnen gefallen“, sagt sie zuversichtlich. Begonnen hat die Zusammenarbeit des Verbandes mit dem Fischereiverein 2015. „Ich war am Forellen fischen, als Frau Zylka mit einer Kladde unter dem Arm hier rumgestapft ist“, erinnert sich Siemer. „Als ich nachgefragt habe, hat sie mir von der AG erzählt, und ich dachte: ,Mensch, da können wir doch was zusammen machen‘.“

Neben dem „Herzensthema“, dem Projekt mit den Schülern, arbeiten Verein und Verband noch an anderen Stellen am Bach zusammen, sorgen für Strukturverbesserungen und die Herstellung der ökologischen Durchlässigkeit. „Wir kümmern uns um die Umweltbildung und setzen dabei unsere Maßnahmen um“, fasst Siemer das Konzept zusammen.

All das bewerten die sieben Juroren, die über die Vergabe der „Bachperle“ entscheiden. Ausrichter sind das Niedersächsische Umweltministerium, der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund, der Niedersächsische Landkreis- und der Städtetag. Die Experten aus Verbänden und Umweltverwaltungen schauen sich insgesamt zwölf haupt- und ehrenamtliche Projekte in Niedersachsen an, zwei davon im Landkreis Oldenburg. Nach dem Termin in Altona reisen die Experten weiter nach Colnrade, um die Renaturierung des Beckstedter Baches zu begutachten.

Ziel des Wettbewerbs ist es, „die Faszination und das Verständnis für den Lebensraum Fließgewässer mit seinen Pflanzen und Tieren zu wecken“, heißt es in einer Mitteilung. Neben dem Hauptpreis, der „Bachperle 2018“ gibt es einen Sonderpreis der Bingo-Umweltstiftung. Das Preisgeld beträgt insgesamt 5 000 Euro.