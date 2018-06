In jeglicher Hinsicht durchwachsen

Tag des offenen Versuchsfeldes

+ Helge Kolweyh (r.), Lara Stuhr und Andre Schröder-Brockshus vom Ortslandvolk sowie Claus Plate (v.l.) von der Firma Meiners Saaten informierten die Besucher am Sonntag über unterschiedliche Anbauvarianten. - Foto: Schneider

Dötlingen - Von Tanja Schneider. In der Parzelle „Insektenparadies“ ist richtig Halligalli. Bienen und Hummel fliegen unentwegt Pflanzen wie den Senf an. Nur ein paar Meter weiter auf dem Testfeld des Ortslandvolkes am Dötlinger Heideweg herrscht hingegen die sprichwörtliche „tote Hose“. Die dort ausgebrachte Blühmischung kam nicht durch. Stattdessen dominiert das Unkraut. Über die Ursachen und weitere Ergebnisse ihres Projektes, das auch Versuche mit Mais und Sommergerste beinhaltet, informierten die Landwirte am Sonntag beim Tag des offenen Feldes. Die Resonanz war so durchwachsen wie das Wetter.