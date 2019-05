Jedi-Ritter erobern Ostrittrum

Charity-Event lockt in den Wild- und Freizeitpark / Wiederholung für 2020 geplant

+ Neben den Star-Wars-Figuren tummelten sich bei den „Fantastischen Tagen“ auch weitere Filmhelden im Wild- und Freizeitpark. Fotos: Schneider

Ostrittrum - Von Tanja Schneider. Die Galaxie ist aus den Fugen geraten: Statt die imperialen Truppen anzuführen, schiebt Darth Vader erschöpfte Kinder in einem Bollerwagen durch den Wild- und Freizeitpark Ostrittrum. Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi hat sein Laserschwert weggesteckt und dafür eine Barbie in der Hand. „Eine Fundsache“, erklärt er, als er die Puppe am Kiosk abgibt. Und was haben eigentlich Prinzessin Elsa und Micky Maus mit Star Wars zu tun? Unter dem Motto „Fantastische Tage“ tummelten sich am Wochenende so einige Filmfiguren im Ostrittrumer Freizeitpark. Anlass war ein Charity-Event zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe.