Neerstedt feiert Schützenfest und Bundesschützenfest: Jede Menge neue Majestäten

+ © Büttner Neue Majestäten zum 100. Geburtstag des Schützenbundes Wildeshauser Geest. © Büttner

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Neerstedt – Solch eine Dichte an Schützenkönigen an einem Tag hat Neerstedt schon lange nicht mehr erlebt wie am vergangenen Samstag. Im Dorf wurde das 100-jährige Bestehen des Schützenbundes Wildeshauser Geest ebenso gefeiert wie das Schützenfest der Neerstedter Schützen. Und so gab es jede Menge neue Könige und Königinnen zu begrüßen und ordentlich zu feiern.

Bernd Ellinghusen vom Schützenverein Brettorf übernahm die Bundeskönigskette von Fabian Wolowski. Erster Adjutant wurde Robin Brengelmann, 2. Adjutant Wolfgang Rohenkohl. Als Bundeskönigin wurde die Neerstedter Schützin Anne Bruns gekrönt, Mareike Kuban wurde 1. Adjutantin, Bärbel Kuhlmann 2. Adjutantin. Bundesalterskönig wurde, Horst Böteführ. Bundesjugendkönigin wurde Larissa Einemann, Bundesschülerkönigin wurde Franziska Pleus und Bundeskinderkönig Florian Dietze.

Beim Bundespokal setzten sich die Brettorfer mit 469 Ringe und damit drei Ringe Vorsprung vor dem Schützenverein Neerstedt durch.

Die Jugendwanderplakette ist ebenfalls an den Schützenverein Brettorf gegangen. Als beste Schützin errang Mara Jaquinta vom Schützenverein Lüerte-Holzhausen mit 49 Ringe die Goldmedaille. Auf Platz zwei mit 44 Ringe folgte Larissa Einemann aus Brettorf. Die Bronze-Medaille holte sich Patricia Schwarze mit 41 Ringe.

Im Juniorenwettkampf sicherte sich Patricia Schwarze den ersten Platz. Gefolgt von Rene Siemer vom Schützenverein Lüerte-Holzhausen und Larissa Einemann auf Platz drei vom Schützenverein Brettorf. Die Bundeskönigsplakette ging an den Schützenverein Bühren. Die Schützen Maik Plate, Ralf Stöver und Oliver Pleus sind mit 73 Ringe die besten in der Wertung gewesen.

Auch das Neerstedter Königshaus steht fest

Am Abend dann stand auch das Neerstedter Königshaus fest. Dort konnte sich Thomas Kurz gegen seine Mitbewerber Fabian Wolowski (1. Adjutant) und Stefan Wolowski (2. Adjutant) durchsetzen. Bei den Frauen wurde Anja Alber als neue Königin proklamiert. Ihr zur Seite stehen als 1. Adjutantin Silke Stau und als 2. Adjutantin Anne Bruns. Marlon Strudthoff wurde Jugendkönigin vor Jannis Grashorn und Mia Steenken. Bei den Kindern siegte Maylin Strudthoff, Ehrendamen sind Fine Lehner, Lenja Strudthoff und Julia Brandes. Alterskönigin ist Hella Ahrens, ihr 1. Adjutant ist Alfons Mutke, 2. Adjutantin wurde Ute Ziemann. Sie alle feierten bis spät in die Nacht auf dem Schützenplatz.

+ Das neue Königshaus der Neerstedter Schützen, das am Samstagabend proklamiert wurde. © Hansemann

Zum 100. Geburtstag des Schützenbundes Wildeshauser Geest waren zahlreiche Vertreter aus der Politik sowie Präsidiumsmitglieder des Oldenburger Schützenbundes gekommen. Vizepräsident Erwin Sperveslage sowie die Jugendleiterin Nicole Hoppe vom übergeordneten Bund übergaben dem Verbandspräsidenten Jürgen Hasselberg zur Anerkennung eine Jubiläumsurkunde.

„Mit Stolz kann dieser Traditionsverband auf seine Entwicklung seit der Gründung zurückblicken“, überbrachte Sperveslage die Grüße vom Oldenburger Schützenbund. Er erinnerte an die lange Geschichte: Nachdem sich der Schützenbund Lethe-Huntestrand im Jahr 1957 vom Schützenbund Wildeshausen getrennt hatte, waren die beiden Bünde 2019 wieder zusammengekommen.

Nach mehr als 60 Jahren wieder vereint

Nach mehr als 60 Jahren kehrten die Schützenvereine Ahlhorn, Großenkneten und Sage damit wieder zurück in einen gemeinsamen Verband. „Die Zeichen der Zeit zeigen, dass es nur gemeinsam einen erfolgreichen Weg geben kann“, betonte Sperveslage.

Insgesamt 270 Schützenschwestern und -brüder sowie Musiker waren zum Bundesschützenfest zusammengekommen, um den scheidenden Bundeskönig Fabian Wolowski vom Schützenverein Neerstedt zu verabschieden und die Nachfolger der weiteren Königshäuser zu begrüßen.

Hasselberg nahm die Schützen auf eine Zeitreise durch die Verbandsgeschichte mit: „Genau am 13. August wurde dieser Schützenbund hier in Neerstedt aus der Taufe gehoben“, berichtete er. Im Jahre 1988 seien die ersten Ehrenbriefe ausgegeben worden. In diesem Jahr sind damit sechs weitere Schützen geehrt worden: Wolfgang Brumund (SV Großenkneten), Ulf Syberberg (SV Dötlingen), Wolfgang Helms (SV Bühren), Hella Pauly (SV Bühren), Olaf Steinemann (Bogensport) sowie Ralf Stöver (SV Bühren).

„Anfang 1998 habe ich das Amt als Präsident übernommen, und bis heute ist es mir eine besondere Ehre, diesem Schützenbund vorstehen zu dürfen“, so der Brettorfer.

Der Schützenbund Wildeshauser Geest umfasst 13 Vereine. Davon haben acht am Bundesschützenfest teilgenommen.

„Die Schützenvereine in unserem Bund verfügen über sehr moderne Sportstätten, in denen Sport und Tradition gepflegt wird“, stellte Hasselberg heraus.

Das Musikkorps Wittekind und der Spielmannszug Horstedt begleiteten das Fest musikalisch. Die Vertreterin des Landrates, Christel Zießler, sieht die „Schützenvereine als Bewahrer der Tradition, die sich heute der sportlichen Auseinandersetzung widmen“. Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns war überzeugt: „Das gesellige Zusammensein hat uns gefehlt. Die Schützenvereine schaffen ein Zugehörigkeitsgefühl.“