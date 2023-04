Jazz Open Air soll 500 Gäste pro Abend locken

Von: Tanja Schneider

Teilen

„Jazz Open Air“ heißt es am 12. und 13. Mai in Rhade: Unter anderem kommt Max Mutzke. © Amelie Siegmund

Max Mutzke und Nils Landgren stehen am 12. und 13. Mai auf der Bühne in Rhade in der Gemeinde Dötlingen.

Rhade – Noch ist sie eine ganz normale Wiese – umrahmt von Hecken, Amber- und Ahornbäumen. Doch es hat seinen Grund, warum Karl-Heinz Büsing sie momentan besonders gut pflegt, mäht und walzt. Denn am Freitag und Samstag, 12. und 13. Mai, ist die etwa ein Hektar große Fläche Schauplatz für das erste Jazz Open Air in Rhade. Auf einer Trailerbühne singen und spielen dann unter anderem Max Mutzke und Nils Landgren.

Das Festivalgelände grenzt direkt an das Veranstaltungshaus „Kultur Hinterm Feld“, in dem Büsing und seine Frau Ute seit Herbst 2021 Konzerte, Lesungen und Comedy anbieten. Auch für Hochzeiten und andere Feiern ist das 1911 errichtete Anwesen, das das Paar ab 2020 umgebaut hat, mittlerweile eine beliebte Location. Nun gehen Büsings den nächsten Schritt, um noch mehr Publikum nach Rhade zu locken. „Drinnen haben bis zu 140 Gäste Platz. Beim Jazz Open Air können 500 pro Abend kommen“, sagt der 58-Jährige. So viele zahlende Zuhörer ermöglichten es, auch größere Namen in die Gemeinde zu holen. „Wenn es gut läuft, könnte sich die Veranstaltung vielleicht sogar langfristig etablieren“, hofft Büsing.

Gleichwohl sei ein Open-Air-Konzert dieser Größenordnung natürlich auch ein Wagnis – nicht nur wegen des Wetters im Mai. „Es wird ganz schön spannend“, meint Büsing. Der Vorverkauf sei gut angelaufen, etwa 60 Prozent des Ticketkontingents schon weg. „Und heutzutage entscheiden sich ja viele immer kurzfristiger“, ist er optimistisch, dass noch deutlich mehr Besucher dazukommen.

Neben 300 Stehplätzen pro Abend gibt es auch 200 überdachte Sitzplätze auf zwei Tribünen, die ebenso wie die Bühne angeliefert werden. Für die Veranstaltungstechnik setzen Büsings auf die bewährte Zusammenarbeit mit Jan Kratzmann. Da für das Open Air mehr Strom für Licht und Ton benötigt werde, als der Hausanschluss hergibt, haben sie auch schon mit ihrem Versorger gesprochen. Ebenfalls mit im Boot ist Katja Radvan vom Lopshof-Restaurant. Sie und ihr Team werden an drei Pavillons für leckere Köstlichkeiten sorgen. Zudem gibt es einen Bier- sowie einen Weinstand. Bücher und Tonträger bietet Rainer Placke an.

Die meisten der Musiker reisen laut Büsing einen Tag vorher an. Mit dabei ist Christian von Kaphengst, der nicht nur an beiden Abenden als Bassist auf der Bühne stehen wird, sondern auch die Bands für das Open Air zusammengestellt hat. Denn in diesen Formationen spielten die Musiker normalerweise nicht zusammen. „Wir arbeiten gerne mit Christian. Er ist sehr gut in der Musikszene vernetzt“, meint Büsing.

Max Mutzke, der seinen Durchbruch Stefan Raab und dem Eurovision Songcontest 2004 zu verdanken hat, hat von Kaphengst noch Pianist Frank Chastenier und Schlagzeuger Christian Lettner zur Seite gestellt. Sie werden den Sänger und Songwriter, dessen Spektrum von Pop über Soul bis hin zu Jazz reicht, am Samstag, 12. Mai, begleiten. Einen Tag später kommt mit Posaunist und Tausendsassa Landgren ein Weltstar. Der Schwede sei die perfekte Unterstützung für Torsten Goods und seine Band, bestehend aus Keyboarder Jan Miserre, Schlagerzeuger Felix Lehrmann und von Kaphengst, heißt es in der Ankündigung. Goods sei bekannt für sein virtuoses Gitarrenspiel sowie eine ausdrucksstarke Stimme und habe unter anderem schon mit Sarah Connor auf der Bühne gestanden.

Beide Konzerte beginnen um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 17 Uhr. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Kombitickets gibt es ab 85 Euro, Tageskarten ab 49 Euro. Weitere Infos zur Veranstaltung und zum Eventhof stehen im Internet unter www.kultur-hinterm-feld.de.