Jazz-Open-Air-Konzert in Rhade punktet mit bestem Wetter und tollen Künstlern

Eine überzeugende Premiere

+ © Holger Rinne Das Publikum genoss die Künstler, das Ambiente und das Wetter an beiden Abenden in vollen Zügen. © Holger Rinne

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Holger Rinne schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Es passte alles zur Premiere: Das erste Jazz-Open-Air-Konzert in Rhade verwöhnte zwei Tage lang mit tollen Künstlern, einem schönen Ambiente und bestem Wetter.

Rhade – Seit Herbst 2021 betreiben Ute und Karl-Heinz Büsing ihr Veranstaltungshaus „Kultur hinterm Feld“. In der Provinz Lesungen, Konzerte und andere Kulturveranstaltungen zu organisieren, bedeutete ein Wagnis, das kaum kalkulierbar war. Inzwischen hat sich das Kulturhaus von einem Geheimtipp zu einer festen Größe im nordwestdeutschen Kulturbetrieb entwickelt.

Jetzt hat das Ehepaar den nächsten Schritt gewagt. Am Freitag und Samstag gab es in Rhade das erste „Jazz Open Air“. Wenn es nur nach der Auswahl der Musiker ginge, hätte die Veranstaltung keinerlei Risiko bedeutet. Mit Max Mutzke machte am Freitag ein Musiker den Auftakt, der seinen nationalen Durchbruch bei Stefan Raab schaffte und international 2004 beim Eurovision Songcontest auf sich aufmerksam machte. Sein breites musikalisches Spektrum, das über Pop und Soul bis hin zum Jazz reicht, begeistert auch Menschen, die nicht ausschließlich dem Jazz verhaftet sind. Begleitet wurde er von Bassist Christian von Kapphengst, Frank Chastenier am Piano und Schlagzeuger Christian Lettner. Etwa 350 Zuschauer waren von dem Abend restlos begeistert, wie Jörg Riedel am nächsten Tag vor dem zweiten Konzert berichtete. „Der Sound ist so perfekt, als käme er direkt von einer CD“, lobte der Wildeshauser die Veranstaltungstechnik.

Das Unternehmen „Kratzmann und Schweers“ aus Neerstedt hat ganze Arbeit geleistet. Bühne und Beleuchtungstechnik waren auf allerhöchstem Niveau. Der Sound hätte nicht besser sein können. Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer solchen Veranstaltung.

Die Organisation war wie bei allen Events des Veranstaltungshauses perfekt. Dazu gehörte zweifelsohne auch das Catering, das vom Team des Dötlinger Restaurants Lopshof um Katja Radvan übernommen wurde. Direkt vor der Bühne befand sich ein abgesperrter Bereich mit reservierten Sitzplätzen, die im Vorfeld bereits ausverkauft waren. Dahinter folgte ein Stehbereich und zwischen Catering und Stehbereich standen mehrere weiß gedeckte Tische. Es wirkte alles sehr elegant und stilvoll. Auf dem freien Areal verteilten sich neben den stehenden Zuschauern auch viele, die sich einen der zur Verfügung stehenden Klappstühle sichern konnten. Einige Besucher hatten auch eigene Sitzgelegenheiten mitgebracht. Hier spielte mit dem traumhaften Wetter ein weiterer Faktor hinein.

„Heute wird es etwas funkiger“, prophezeite Riedel vor dem zweiten Musikact am Samstagabend. Bei dem Berliner Gitarristen und Sänger Torsten Goods sollte er Recht behalten. Mit virtuosem Gitarrenspiel und ebenso beeindruckend klarer Stimme überzeugte er das Publikum. Jan Miserre am Keyboard, Felix Lehrmann am Schlagzeug und Bassist Christian von Kapphengst begleiteten Goods nicht nur, sie zeigten allesamt, dass sie hervorragende Solisten sind. Von Kapphengst hat überdies die Bands für beide Abende zusammengestellt.

Nach drei Titeln betrat ein Weltstar des Jazz die Bühne. Der Posaunist und Sänger Nils Landgren bewies vom ersten Ton an, warum er zu den besten Jazzmusikern zählt.

Insgesamt muss man das erste „Jazz Open Air“ in Rhade als absolut gelungen ansehen. Ob es eine zweite Ausgabe geben wird, steht allerdings noch nicht fest.

+ Max Mutzke begeisterte sein Publikum am Freitag. © Oliver Saul