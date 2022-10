Werder Fanclub „27081“: Volles Haus zur Hauptversammlung

Von: Holger Rinne

Teilen

Der Saal voll besetzt, die Schals zur Begrüßung in der Höhe: Doch zur Verwunderung aller Teilnehmer fehlte diesmal der Überraschungsgast. © Rinne

Dötlingen – Die Präsentation eines prominenten Werderaners gehört samt Autogramm- und Fragestunde alljährlich zu den beliebten Höhepunkten der Jahreshauptversammlungen des Werder Fanclubs „27801“. Vor der coronabedingten Zwangspause waren Torjäger Ailton und ein Jahr zuvor Sportvorstand Frank Baumann bei den Dötlingern zu Gast. Dass es nach mehr als 30 Monaten Pandemie kein Offizieller aus dem direkten Umfeld des Bundesligateams sein würde, war den Verantwortlichen des Clubs bewusst.

Die Ansteckungsgefahr in dem voll besetzten Saal des Landhauses Dötlingen am Sonntag wäre einfach zu groß gewesen. Dennoch avisierten die Hanseaten mit Frank Ordenewitz einen ehemaligen Werder-Profi und heutigen Leiter der Jugendscouting-Abteilung.

Die Fans warteten wie gewohnt auf den Einzug des Vorstands mit dem Ehrengast. Als dann das Licht gedämmt wurde, die Werder-Musik erklang und die Fanschals in die Höhe gestreckt wurden, war die Enttäuschung groß. Zur Überraschung aller fehlte der Überraschungsgast. Mit Aufsichtsrat Dirk Wintermann, Sina Wetzel vom Fanclub-Dachverband, Werder-Fanbetreuerin Jenny Eickhoff sowie Björn Knips, verantwortlicher Redakteur der „Deichstube“, hatte Präsident Ingo Kläner gleichwohl vier weitere Ehrengäste im Schlepptau.

Werder vereint: Ingo Kläner, Dirk Wintermann, Jenny Eickhoff, Hayo Möhlenhoff, Endro Bode und Andreas Cording (v.l.) © Rinne

Wintermann bedankte sich beim größten aller Werder-Fanclubs für die Unterstützung zur Aufsichtsratswahl, die im September 2021 stattfand und ließ sein erstes Jahr in dieser Funktion Revue passieren. „Wenn jemand die Saison so als Drehbuch geschrieben hätte, wäre das ein wenig dick aufgetragen gewesen“, resümierte Wintermann die Saison in der zweiten Fußballbundeliga, die schließlich mit dem Wiederaufstieg der Hanseaten endete – allerdings mit einem Fehlstart sowie einem Trainerwechsel begann.

Mit den Worten „Ole Werner passt zu Werder wie die Faust aufs Auge“, bezeichnete er etwas drastisch formuliert die Verpflichtung Werners nach der Entlassung von Markus Anfang als einen Glücksfall für die Bremer. Als wichtigen Schritt nannte er ebenfalls die Vertragsverlängerung mit Frank Baumann, den viele nach dem Abstieg „am liebsten vom Hof gejagt hätten“. „Träumereien sollten wir uns nicht erlauben“, entgegnete der Unternehmer aus Großenkneten den Wunschvorstellungen vieler Fans in Richtung Teilnahme an europäischen Wettbewerben.

Das Vertrauen erneut ausgesprochen: Fanclub-Präsident Ingo Kläner wurde wiedergewählt. © Rinne

Wie später auch Kläner richtete Wintermann die Aufmerksamkeit der Fanclub-Mitglieder auf das Frauenfußballteam des SV Werder, das am Nachmittag gegen den VFL Wolfsburg (amtierender deutscher Meister und „wohl eines der besten Teams in der Welt“) nur knapp mit 3:2 verloren hatte. Kläner verurteilte in seinem Rückblick das Verhalten einiger Fans gegenüber Frank Baumann, der für sich und seine Familie nach dem Abstieg sogar Polizeischutz erhielt. „Tschüss 2. Liga. Es war eine geile Saison. Eigentlich waren wir nur für das Nordderby hier“, lautete sein Fazit zur abgelaufenen Saison, bevor er mit Bernd Thon aus Delmenhorst das „Mitglied des Jahres“ vorstellte. „Seit meiner Kindheit bin ich grün-weiß. Deswegen bin ich Polizist geworden“, scherzte der pensionierte Beamte. Er sei damals wegen Dragomir „Dragan“ Ilic, einem Star-Torwart der Werderaner aus den 1950er-Jahren, Werder-Fan geworden. „Ilic scherzte immer mit dem Publikum hinter seinem Tor. Er war einer wie Radi Radenkovic von 1860 München gewesen“, erklärte er den jüngeren Werder-Fans.

Wildeshauser wird 2000. Mitglied

Hayo Möhlenhoff aus Wildeshausen wurde als 2000. Mitglied des Fanclubs ausgezeichnet. Vom Club bekam er Freikarten und von Werder ein Trikot von der Fanbeauftragten Jenny Eickhoff überreicht. Tatsächlich beläuft sich der Mitgliederstand inzwischen auf 2120 Mitgliedern. Am Sonntagabend hatte Schatzmeister Endro Bode noch sieben Mitgliedsanträge erhalten. Das jüngste Mitglied ist gerade einmal neun Monate alt. Die ältesten Mitglieder sind Richard Schelling bei den Männern (91) und Lisa Bücher bei den Frauen (88).

Die Gewinner der alljährlichen Verlosung des Fanclubs lauten: Jenna Weber, Brettorf (signierter Fußball); Gerd Suhr, Emden (Werder-Trikot); Timo Grotelüschen, Großenkneten sowie Joachim Schwarz und Frank Leibscher, beide aus Wildeshausen (jeweils fünf Eintrittskarten zu einem Bundesligaspiel der Werder-Frauen); Malte Hollmann, Brettorf (vier Eintrittskarten zu einem Bundesligaspiel der Werder-Frauen).

Ergebnis der Vorstandswahlen Die Ergebnisse der Wahlen: Ingo Kläner (Präsident), Andreas Cording (Vizepräsident), Endro Bode, Birger Strudthoff (Schatzmeister), Janina Ostendorf, Karen Kläner (Schriftwartinnen), Ditte und Oliver Höfel, Frank Strudthoff, Jörn Scheele, Wieland Garms (Festausschuss), Laura Cording, Jule Weber (Jugendrat), Uwe Spille, Wolfgang Klages (Ältestenrat).

Drei neue Ehrenmitglieder Dirk Wintermann, Jenny Eickhoff und Sina Wetzel wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.