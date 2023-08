Den TV Neerstedt plagen Geldsorgen

Hauptversammlung: Finanzierbarkeit der Mannschaften soll geprüft werden / Beiträge erhöht

+ © WZ Der am Freitagabend neu gewählte Vorstand des TV Neerstedt: Julian Hoffmann, Uwe Wasner, Christian Jacobs und Wolfgang Sasse (v.l.). © WZ

Neerstedt – Als Wolfgang Sasse im September vergangenen Jahres in der Jahreshauptversammlung des Turnvereins Neerstedt (TVN) für zwei Jahre den Vorsitz des Vereins übernahm, kehrte er nicht nur ein Stück weit zurück an die Wurzeln seiner Handball-Karriere, sondern versprach dem TVN zugleich eine Verjüngungskur in organisatorischer Art und Weise. Jetzt, fast genau ein Jahr später, präsentierten Sasse & Co am Freitagabend in der Neerstedter Bühne nicht nur einen neuen Veranstaltungsort für die Versammlung, sondern auch das Ergebnis von 17 Vorstandssitzungen und damit intensiver, nicht immer leichter Zusammenkünfte.

„Wir sind zwar noch nicht ganz da, wo wir stehen müssten, aber ich habe zugesagt, den Verein zwei Jahre zu führen und neu zu strukturieren. Das werde ich auch tun und dafür das zweite Jahr nutzen. Danach wird fast jeder den Verein leiten und auch Posten übernehmen können, denn wir wissen dann, wo wir stehen, was uns der Sport kostet oder anders ausgedrückt, ob wir ihn uns auch leisten können“, sagte Sasse. Spätestens mit dieser Ankündigung wusste jeder der knapp 50 Stimmberechtigten, dass es kein leichter Abend werden würde. Das vermittelte auch schon die Tagesordnung. Ehrungen langjähriger, aber auch verdienter Mitglieder des Mehrspartenvereins mit 700 Mitgliedern, ein Schwergewicht in der kleinen Gemeinde Dötlingen, standen an. Neben den Berichten ging es weiterhin um die Aktualisierung der Satzung, die Bewertung der Finanzsituation, eine neue Beitragsordnung mit Festlegung neuer Beiträge und eine zukunftsfähige Vereinsorganisation sowie nicht zuletzt anstehenden Wahlen. All das beschäftigte die Mitglieder an diesem Abend dreieinhalb Stunden lang.

Tief erschüttert gedachten die TVNler zunächst ihres jungen Mitglieds, das bei einem Jagdunfall auf tragische Art und Weise um Leben gekommen war. Da dauerte es schon eine Weile, um die Ehrungen der Vereinsmitglieder vorzunehmen. Auch hier hatte Sasse einen neuen Weg gefunden. „Wir ehren heute nicht nur langjährige Mitglieder, sondern auch die Persönlichkeiten in unserem Verein und der Gemeinde, die den TVN über viele Jahre hinweg gestärkt und unterstützt haben. Sie alle dürfen sich ab heute Ehrenmitglieder nennen“, sagte der Vorsitzende.

Zahlreiche neue Ehrenmitglieder

+ Ausgezeichnet: Während der Jahreshauptversammlung ernannte der Verein einige neue Ehrenmitglieder und zeichnete weitere Sportler für ihre jahrzehntelange Vereinstreue aus. © WZ

Allen voran rief Sasse dann Thea Freiberg auf die Bühne und damit ins Rampenlicht. 30 Jahre lang war sie Schriftführerin, mehr als 65 Jahre ist sie Vereinsmitglied und nun auch Ehrenmitglied. Das Gleiche gilt für Gudrun Löhlein, Hildburg und Friedel Schulenberg, Rolf-Carsten Frerichs, Uwe Brandt, Ina Schäfer, Dieter Weyhausen, Jens Schachtschneider und Uwe Dölemeyer. „Alle habe sich auf ihre Art und Weise um den TVN verdient gemacht“, wie Sasse meinte. Außerdem sind seit 50 Jahren Lisa und Heiner Vosteen, Gernot Kuhlmann, Günter Ahrens und Lore Otte (nicht anwesend) Mitglied im TVN. Auf 40 Jahre bringt es Lüder Vosteen und Nadja Kunz auf 25 Jahre.

Die Finanzen bereiten dem Verein Sorgen

Nach der Vorstellung der Finanzen für das „Noch-Corona-Jahr“ 2022 – und damit vom Ergebnis her nicht mit normalen Jahren zu vergleichen – durch Paul Saam war klar, dass es ein fettes Minus in der Kasse gibt. Je nach Betrachtung und Rechnung in Höhe von bereinigt etwa 5 000 Euro oder auch mehr als 20 000 Euro. Gut, dass es den Förderkreis Handball Neerstedt gibt: Dessen Vorsitzender Dettmar Vosteen sicherte eine Festsumme von rund 25 000 Euro als Unterstützung zu. Das hilft und verschafft dem Verein Zeit.

„Die brauchen wir auch noch“, betonte Sasse. Bei zwei Senioren- und vier gemeldeten Jugendteams seien die Kosten hoch. „Wir wissen aber gar nicht, ob wir uns das auch leisten können.“ Mannschaft für Mannschaft werde jetzt in Hinblick auf die Kosten auf den Prüfstand kommen. „Dann wissen wir auch, was uns der Sport überhaupt kostet und wie wir das finanzieren.“ Ein erster Schritt in die Finanzierbarkeit ist die neu erarbeitete Beitragsordnung in Verbindung mit moderat erhöhten Beiträgen. Die werden in Kürze im Downloadbereich auf der Internetseite des Vereins nachlesbar sein. „Die Erhöhung wird uns voranbringen. Aber wie, das kann man mit dem Blick in die Kristallkugel noch nicht genau sagen.“ Verbunden seien damit Einsparungen vor allem bei den Strafen, die weit über die 5 000-Euro-Grenze gingen.

Blick in die Zukunft

Um all diese Aufgaben auch im Hinblick auf Nachwuchsarbeit und Mitgliedergewinnung leisten zu können, wurde der Vorstand umstrukturiert. Neben Sasse als dem Vorsitzenden ist Julian Hoffmann als Zweiter Vorsitzender ins Amt gekommen. Anstatt eines bisherigen dritten Vorsitzenden gibt es einen stellvertretenden „Vorsitzenden Finanzen“. Auch hier wurde mit Christian Jacobs ein junges Mitglied aus der Handballsparte gewählt. Jacobs ist auch Kassenart im Förderkreis. Geschäftsführer ist nun Uwe Wasner. Das Fazit: Es wird geringfügig teurer für die Mitglieder werden, aber dafür wird der TVN auch in Zukunft die Sparten Turnen/Kinderturnen/Tennis, Tischtennis und Handball anbieten und wieder an vergangene Vereinszeiten anknüpfen können.

Eingangs der Veranstaltung hatten neben Bürgermeisterin Antje Oltmanns, auch Helmut Koletzek (Vorsitzender TV Brettorf), Dettmar Vosteen (Vorsitzender Förderkreis Handball) sowie Imke Evers (Zweiter Vorsitzender TuS Ostrittrum) ein Grußwort gehalten.