Jagd in Dötlingen und Hatten: Dam- und Rehwild im Visier

Von: Leif Rullhusen

Nicht zu übersehen: An den Waldeingängen weisen Warnbanner deutlich auf den laufenden Jagdbetrieb hin. © Landesforsten

Érstmals jagen Forstamt und Hegegemeinschaft zwischen Neerstedt und Kirchhatten am Samstag gemeinsam. Im Visier haben sie Schalenwild.

Dötlingen/Hatten – Zwischen Neerstedt und Kirchhatten wird am Wochenende geschossen. Das Niedersächsische Forstamt Neuenburg und die Damwild-Hegegemeinschaft Stühe bejagen am Samstag, 7. Januar, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr die Waldflächen Hatter Holz, Braker Sand und Wehe.

Da während der großräumigen Bewegungsjagd plötzlich Wild oder Jagdhunde die Fahrbahn queren könnten, wird auf mehreren Straßen die Geschwindigkeit auf maximal 30 Stundenkilometer beschränkt. Das Forstamt appelliert deshalb an die Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam zu sein. Spaziergänger sollten während dieser Zeit auf andere Gebiete ausweichen. Einige Areale sind für Besucher komplett gesperrt. „Wir kennzeichnen die betroffenen Bereiche durch Schilder und Absperrbänder deutlich“, erklärt Marcus Hoffmann, Leiter der Revierförsterei Oldenburg, gegenüber unserer Zeitung. „Das sind keine Verzierungen, sondern ernst zu nehmende Verbote, die mit Ordnungsgeldern geahndet werden“, mahnt er. Zwar würden die Schützen während der Aktion auf Kugelfänge achten, dennoch seien Querschläger nicht vollkommen ausgeschlossen.

Bestand an Damwild ist beträchtlich gestiegen

Erstmals organisieren das Forstamt und die Hegegemeinschaft die Jagd in diesem Jahr gemeinsam, die sich insbesondere auf Dam- und Rehwild konzentriert. Aufgrund der dadurch größeren bejagten Fläche erhoffen sich die Organisatoren vor allem beim Damwild eine höhere Abschussquote. Gerade diese Tiere würden sonst in benachbarte Reviere ausweichen. Insbesondere der Bestand dieser Schalenwildgattung sei beträchtlich gestiegen.

„Die revierübergreifende Jagd ist notwendig, um die Wildbestände im Einklang mit den land- und forstwirtschaftlichen sowie naturschutzfachlichen Belangen zu halten“, sagt Hoffmann. „Mit ihr sorgen wir für einen zahlenmäßig gesunden Wildbestand“, so der Förster. Zum einen würde der Verbiss an jungen Gehölzen und Trieben sonst das Waldwachstum behindern. Zum anderen wäre die Gesundheit der Tiere aufgrund der hohen Population beeinträchtigt. Darüber hinaus soll der Gesamtbestand an Wildschweinen möglichst gering gehalten werden, um eine weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland zu verhindern. „Die Zahl ist in den zurückliegenden Jahren auf ein für die landschaftlichen Gegebenheiten vernünftiges Maß reduziert worden. Das soll nun gehalten werden“, verdeutlicht der Förster. „In dieser Menge trägt das Schwarzwild zu einem gesunden Wald bei.“

Die Strapazen für das Wild auf einen Tag minimieren

Die konzertierte Aktion von Forstamt und Hegegemeinschaft soll außerdem den Stress für die Tiere minimieren. „Wir können in diesem kurzen Zeitraum die Abschusspläne für das komplette Jahr nahezu erfüllen“, erläutert Hoffmann. Die Strapazen für das Wild würden sich so auf einen einzigen Tag beschränken. Den Rest des Jahres hätten sie dann Ruhe.

Am Samstag werden sich zunächst die Schützen in aller Stille auf die Hochsitze verteilen. Anschließend werden die Treiber mit ihren Hunden geräuschvoll durch den Wald gehen, um das Wild aus seinen Verstecken aufzuscheuchen. „Es soll lediglich seinen Standort wechseln und nicht flüchten. Dann hätten wir nämlich kaum noch Chancen die Tiere zu treffen“, berichtet der Förster. Dass die Jäger ausschließlich von Hochsitzen aus schießen, diene vor allem der Sicherheit. Eine Kugel, die ihr Ziel verfehle, würde aufgrund des Schusswinkels wenig später ins Erdreich treffen, anstatt über eine lange Strecke unkontrolliert weiter zu fliegen. ru

Drei Straßen sind betroffen. © Landesforsten