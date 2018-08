Iris und Uwe holen den Sieg – mit „Glück und Köpfchen“

Uwe und Iris Abel mit der „Sommerhaus der Stars“-Champagnerflasche. Ihren Sieg feierten sie am Montagabend im Rahmen eines Public Viewings zusammen mit Freunden und Fans. - Fotos: Rinne

Grad - Der Jubel ist groß – am Montag um 21.18 Uhr im beschaulichen Dörfchen Grad. Die etwa 150 Besucher des Public Viewings auf dem Hof von Iris und Uwe Abel klatschen, prosten sich zu, und manch einer meint: „Ich hab‘s gewusst.“ Dass die Abels die TV-Show „Sommerhaus der Stars“ gewinnen, deren Finale am Montagabend ausgestrahlt wurde, da waren sich so einige Fans sicher. Die Landwirte selbst hingegen nicht: „Mit dem Sieg hatten wir nie gerechnet“, sagt Uwe, der seine Iris dank des RTL-Formats „Bauer sucht Frau“ kennengelernt hat.

Im „Sommerhaus der Stars“, das in Portugal eher Minimalismus statt Luxus bot, setzten sich die Abels mit ihrer „Bauernpower“ gegen Paare wie Patricia Blanco und Nico Gollnick sowie Micaela Schäfer und Felix Steiner durch. Im Finale kämpften sie am Ende noch gegen Shawne Fielding sowie Patrick Schöpf und konnten das letzte Spiel, eine Art Puzzle, für sich entscheiden. „Da bei der Folge zuvor so viele Geschicklichkeitsspiele dabei waren, hatte ich gedacht, dass wir schon nach dem ersten Spiel draußen sind“, erzählt Uwe. Iris verrät das Erfolgsgeheimnis des Paares: „Können, Glück, Köpfchen, Geschicklichkeit. Die richtige Mischung hat den Ausschlag gegeben.“

Der Sieg brachte nicht nur einen Konfettiregen mit sich, sondern auch den Gewinn von 50 000 Euro. „Wir werden das Geld sicher nicht verprassen. Einen Teil des Gewinnes investieren wir in unser Bauerngolfprojekt“, erklärt Iris während des Public Viewings. Zudem sei an dem alten Bauernhaus immer die eine oder andere Reparatur notwendig. „Und wir werden eine Reserve für später zurückbehalten“, meint Uwe.

Auf den Dreh in Portugal blicken sie mit gemischten Gefühlen zurück. Auch wenn es recht aufregend war, einmal Streit gab und sie bei so manchem Spiel an ihre Grenzen gehen mussten, sei es insgesamt „eine feine Zeit“ gewesen, mit vielen neuen Eindrücken. Unter anderem genoss der Landwirt erstmals eine Champagnerdusche. Die Flasche, die er nach dem Gewinn des Finalspiels geöffnet hatte, ist sogar mit nach Grad gereist – samt den Unterschriften der anderen Paare. Ein Erinnerungsstück.

Den Sieg mit ihren Fans und Freunden ausgiebig zu feiern, ließen sich die Landwirte nicht nehmen. Zu den ersten Gratulanten gehörte am Montag Christian Niemann aus Emstek, der „muntere Münsterländer“ von „Bauer sucht Frau“. Dass Uwe und Iris den Sieg holen, da waren sich die Gäste, die aus Ganderkesee, Munderloh und sogar der Lutherstadt Wittenberg kamen, sicher. „Die beiden sind so herzlich und sympathisch. Die ergänzen sich so wunderbar“, hieß es.

Begleitet wurde das Public Viewing von einem Kamerateam. Uwe und Iris dürften also nicht zum letzten Mal über den TV-Bildschirm geflimmert sein. - hri/ts