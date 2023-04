Ins Thema Windenergie in Dötlingen kommt Bewegung

Von: Leif Rullhusen

Windräder zwischen Aschenstedt und Hockensberg: Das Thema Windenergie steht auf der Tagesordnung des Ausschusses für Infrastruktur und Energie am 25. April im Landhotel Dötlingen. © Leif Rullhusen

Projektentwickler haben bereits Flächen im Visier. Auch Politik und Verwaltung wollen beim Thema Windenergie nun aufs Gas treten.

Dötlingen – Jahre lang herrschte Stille. Jetzt nimmt das Thema Windenergie in Dötlingen ordentlich Fahrt auf. Projektentwickler haben bereits Flächen im Visier, die Verwaltung geht in die öffentliche politische Beratung. Im kommenden Ausschuss für Infrastruktur und Energie am Dienstag, 25. April, ab 18.30 Uhr wird die Gemeinde ihre weitere Vorgehensweise diesbezüglich vorstellen, berichtet Bürgermeisterin Antje Oltmanns auf Nachfrage unserer Zeitung. Aufgrund des erwarteten großen öffentlichen Interesses hat die Kommune die Sitzung vorsorglich ins Landhotel Dötlingen verlegt.

Zwei potenzielle Standorte

Potenzielle Standorte für Windräder könnten im Bereich Ostrittrum/Sandhatten sowie Rhade/Nuttel liegen. Vorschläge für ein entsprechendes interkommunales Projekt der Gemeinden Dötlingen und Hatten hat die Firma „VR Energieprojekte Wildeshauser Geest“ den beiden Kommunen bereits gemacht. Das Unternehmen hatte vor einigen Jahren schon den Windpark Haidhäuser errichtet. „Wir haben noch keine konkreten Flächen im Blick, sondern nur eine Idee in den Ring geworfen, über die man nachdenken kann“, versichert Geschäftsführer Hermann Raschen gegenüber unserer Zeitung. An den betreffenden Orten sei jedenfalls genügend Platz, um ein solches Projekt zu planen. Wie viele Windräder dort gebaut werden könnten, ließe sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. „Das wäre unseriös. Dazu gibt es noch zu viele Unabwägbarkeiten“, erklärt der Geschäftsführer. Es könne durchaus sein, dass die Flächen gar nicht geeignet seien. „Die weitere Initiative liegt jetzt bei den Kommunen. Sie haben schließlich die Planungshoheit. Von ihnen müssen nun Impulse kommen“, so Raschen.

Gespräche mit Grundstücksbesitzern

Dennoch hat die „VR Energieprojekte“ bereits Gespräche mit den betreffenden Grundstücksbesitzern geführt. Dieser Schritt sei notwendig, bevor sein Unternehmen beginne, Zeit in weitere Maßnahmen zu investieren, verdeutlicht der Geschäftsführer. Schließlich seien auch andere Projektentwickler auf der Suche nach passenden Flächen. „Noch sind aber keine Nutzungsverträge unterzeichnet“, betont Raschen ausdrücklich.

Gemeinde steht erst am Anfang der Planungen

Dötlingens Bürgermeisterin bestätigt das Interesse von „VR Energieprojekte“ sowie weiterer Projektentwickler und Landbesitzer an Flächen für Windanlagen. Allerdings stehe die Gemeinde erst ganz am Anfang ihrer Planungen. Zunächst müsse eine aktuelle Potenzialanalyse aufgestellt werden. „Das Thema Windkraft ist bei uns in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit nicht behandelt worden, weil sich die Politik erst über die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren wollte“, berichtet Oltmanns. Eine bereits bestehende Potenzialanalyse sei deshalb inzwischen veraltet.

Weg in öffentliche Beratung ist bereitet

Nun sei der Weg in die öffentliche Beratung bereitet und die Kommune könne erste Details im kommenden Ausschuss für Infrastruktur und Energie vorstellen. In einem späteren Schritt könnten dann Interessenten ihre Ideen darlegen. Einen konkreten Termin für die Präsentation des Projektes von „VR Energieprojekte Wildeshauser Geest“ gebe es nicht.