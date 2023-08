Ferienwohnungen statt Schweinestall

Von: Leif Rullhusen

Den Kopf voller Ideen: Der Iserloyer Landwirt Michael Garms wird über seine Aktivitäten berichten. © rullhusen

„Die Einkommenskombination als Ihre Chance – Ferienvermietung und Direktvermarktung als zweites Standbein“ heißt eine Info-Veranstaltung am 30. August in Iserloy für Landwirte.

Iserloy – Maislabyrinth, Swin-Golf, Siku-Hausen und Gastronomie: Der Iserloyer Michael Garms hat sich neben seinem landwirtschaftlichen Betrieb gleich mehrere Standbeine im Bereich Freizeit und Tourismus aufgebaut. Im Rahmen der Informationsveranstaltung für Landwirte „Die Einkommenskombination als Ihre Chance – Ferienvermietung und Direktvermarktung als zweites Standbein“ am Mittwoch, 30. August, wird er zu diesem Thema referieren.

„Für die erfolgreiche Umsetzung einer zusätzlichen Einkommensmöglichkeit zur Landwirtschaft ist neben der Idee die Vermarktung entscheidend. Die beste Idee bringt nichts, wenn man sie nicht verkaufen kann“, erklärt Garms im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb will er im Rahmen seines Vortrages insbesondere auf die Themen Werbung und Nutzung sozialer Medien eingehen.

Aufbau einer zweiten Einnahmequelle vor 20 Jahren begonnen

Der Verband Landtouristik Niedersachsen, der Kreislandvolkverband Oldenburg sowie der Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest laden insbesondere Landwirte zu dem Informationsvormittag in das Café von Garms in Iserloy ein. Vor etwa 20 Jahren haben dessen Eltern mit dem Aufbau einer zweiten Einnahmequelle begonnen. In einer Agrarfachzeitschrift entdeckten sie einen Artikel über einen Swin-Golfplatz in der Schweiz. Sie besuchten die Anlage daraufhin und ließen die Idee noch zwei bis drei Jahre in ihren Köpfen reifen. Als dann der Bau sogenannter Melkhüs öffentlich gefördert wurde, war das für Garms und seine Eltern die Initialzündung zum Schritt in die Freizeitbranche. „Das Melkhus war im Prinzip nur eine Milchtankstelle, aber die Kombination mit dem Swin-Golf passte. Die Idee wurde so gut angenommen, dass wir gleich im zweiten Jahr ein Café gebaut haben“, blickt Garms zurück. Schnell folgten das Maislabyrinth und die Erweiterung des Golfplatzes von neun auf 18 Löcher. Seit gut sieben Jahren ergänzt die landwirtschaftliche Modelllandschaft Siku-Hausen mit ferngesteuerten Treckern und Lastwagen auf einem leer stehenden Dachboden, der früher einmal als Kornlager diente, das Angebot. Freizeitunternehmer und Landwirt Garms hat noch jede Menge weitere Ideen im Kopf. „Sie müssen aber zu einem selbst passen und man muss Zeit haben, um sie umzusetzen“, betont er.

Hofbetreiber schildern ihre Erfahrungen im Landtourismus

Neben dem Iserloyer werden bei der Info-Veranstaltung noch weitere Hofbetreiber ihre Erfahrungen im Landtourismus schildern. Als sogenannte Best-Practice-Betriebe werden sie von ihrem Weg und der Hofentwicklung sowie den Voraussetzungen für den Einstieg in die Ferienvermietung oder Direktvermarktung berichten. „Sie gewähren Einblicke in das Hofleben mit Feriengästen und schildern das Potenzial, weitere Betriebszweige aufzubauen. Das Thema, den Tourismus als Standbein zu nutzen, liegt uns sehr am Herzen“, betont Landtouristik-Geschäftsführerin Vivien Ortmann. Oliver Knagge, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wildeshauser Geest, sieht in dieser Kombination zudem einen Gewinn für die Region. „Gerade die Möglichkeit, Reisemobilstellplätze oder auch andere kleinräumige Übernachtungsmöglichkeiten wie Tiny-Häuser oder Schlaffässer auf dem Hofgelände anzubieten, schafft für Urlauber und Feriengäste eine alternative Unterkunftsmöglichkeit im Naturpark und eröffnet gleichzeitig eine ergänzende Einkommensquelle für Bauernhöfe“, erläutert er.

Geplant ist die Info-Veranstaltung von 9.30 bis 13 Uhr. Anmeldungen nimmt Ortmann per E-Mail an vivien.ortmann@bauernhofferien.de oder telefonisch unter 0441/36106011 bis zum 25. August entgegen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Landtouristik-Internetseite unter www.bauernhofferien.de/veranstaltungen.