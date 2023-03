Im Baugebiet „Neerstedt West“ beginnen die Erschließungsarbeiten

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Im ersten Bauabschnitt an der Straße „Geveshauser Höhe“ werden 29 Eigenheime gebaut. © Leif Rullhusen

Auf einer Fläche so groß wie 28 Fußballfelder soll am Ortsrand von Neerstedt ein neues Baugebiet entstehen. Jetzt starten die Erschließungsarbeiten.

Neerstedt – „Der erste Vertrag ist unterschrieben“, berichtete Bürgermeisterin Antje Oltmanns in der jüngsten Sitzung des Dötlinger Gemeinderates. Es ist der bislang einzige Kaufvertrag für ein Grundstück in dem geplanten Neubaugebiet „Neerstedt West“ am Ortsrand von Neerstedt. Etwa zehn weitere sind allerdings schon in Vorbereitung und fertig zur Unterschrift.„Diejenigen, die dort bauen wollen, können sofort starten“, stellte die Verwaltungschefin schon zu Jahresbeginn in Aussicht. Dementsprechend zügig soll jetzt mit den Straßen- und Kanalbauarbeiten zur Erschließung im ersten Bauabschnitt „Geveshauser Höhe“ begonnen werden. Bauamtsleiter Uwe Kläner hat am Dienstag einen Ortstermin mit dem beauftragten Tiefbauunternehmen Koldewei aus Schwaförden. „Dort werden wir den genauen Zeitplan mit der Firma besprechen“, erklärt Kläner auf Nachfrage unserer Zeitung. Er rechnet noch für die kommende Woche mit dem Start der Vermessungsarbeiten für die Straßen und Wege. 29 Eigenheime sollen im ersten Abschnitt entstehen.

Erschließung in mehreren Schritten

Die knapp 20 Hektar große Fläche soll in mehreren Schritten erschlossen und bebaut werden. Die ersten Grundstücke für Ein- oder Zweifamilienhäuser im 4,4 Hektar großen Bereich am westlichen Ortsrand nördlich der Straße „Geveshauser Höhe“ gab die Gemeinde schon im vergangenen Sommer zum Verkauf frei. Sie haben eine Größe zwischen 456 und 1000 Quadratmetern. Hinzu kommen vier Grundstücke für Reihen- sowie ebensoviele für Mehrfamilienhäuser. Den Kaufpreis hat die Gemeinde auf 155 Euro pro Quadratmeter fixiert. Deren Besitzer werden allerdings auf Fernwärme verzichten müssen. Ein entsprechendes Netz lässt sich dort nicht schnell genug realisieren. Für die späteren Bauabschnitte soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Von deren Ergebnis wird die Realisierung einer zentralen Wärmeversorgung dann maßgeblich abhängen.

Aschenstedt: Grundstückskäufe in Vorbereitung

Darüber hinaus werden in Aschenstedt auf dem Areal der alten Dorfschule an der Aschenstedter Straße demnächst ebenfalls Bautätigkeiten zu beobachten sein. Um Platz für eine neue Bebauung zu schaffen, wurde das alte Schulgebäude Anfang dieses Jahres abgerissen. Sechs neue Eigenheime mit Grundstücksgrößen zwischen 800 und 1245 Quadratmetern sind auf dem Areal geplant. Die Erschließungsarbeiten sind hier bereits abgeschlossen und zwei Grundstückskäufe aktuell in Vorbereitung. „Sobald die Käufer die Verträge unterschrieben haben und die Baugenehmigungen vorliegen, kann dort gebaut werden“, berichtet Kläner.