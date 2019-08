„Ideen haben wir auf jeden Fall immer“

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Die Sanierung des denkmalgeschützten Heuerhauses, die Etablierung des „KulturPur“-Programms sowie der Umbau der Müller-vom-Siel-Kate zur Galerie und Malschule sind nur einige der Projekte, mit denen die Dötlingen Stiftung das kulturelle Leben in der Gemeinde bereichert hat. Vom 24. bis zum 31. August feiert die Stiftung auf dem Tabkenhof mit Konzerten, Ausstellungen und einem Antikmarkt ihren 20. Geburtstag. Im Vorfeld der Festwoche verraten die beiden Vorstände Thea Freiberg und Gerti Essing sowie Beiratsmitglied Walter Ulrich, was die Arbeit der Stiftung ausmacht, wie es mit Unterstützung aussieht und was das schönste Kompliment war, das sie je über die Stiftung gehört haben. Zudem sprechen sie über Höhen und Tiefen.

Viele Bürger verbinden mit der Dötlingen Stiftung kulturelle Veranstaltungen, wie sie auch während der Festwoche geplant sind. Wofür steht die Dötlingen Stiftung noch?

Freiberg: Sie steht für Kunst, Kultur und auch Landschaftsschutz. Unter anderem hat die Stiftung die Aufforstung des Kunstberges am Dorfring unterstützt. Zudem gibt es viele kleine Aktivitäten, die die Stiftung ausmachen, zum Beispiel die Pflege der Grabstätten von Künstlern wie August Kaufhold oder die Beteiligung am Tag des offenen Denkmals.

Essing: Und sie steht für den Erhalt historischer Gebäude – sofern dafür Mittel vorhanden sind.

Wie kam es 1999 zur Gründung der Stiftung? Gab es einen konkreten Anlass?

Ulrich: Mein Nachbar hatte mir schon Jahre vorher erzählt, wir sollten doch eine Stiftung gründen. Er selbst war in Bremen aktiv und meinte, eine Stiftung wäre auch etwas für Dötlingen. Wir sind da nie drauf eingegangen, weil wir keinen Anlass hatten. Doch dann wurde das Heuerhaus frei, und es stellte sich die Frage, was damit geschieht. Bei einer Vernissage habe ich den damaligen Bürgermeister Harald Meyer angesprochen – so ist das in Gang gekommen.

War es damals schwer, Mitstreiter zu finden?

Ulrich: Nein, eigentlich nicht. Bei der Gründung der Stiftung haben sich direkt Engagierte für den Beirat und den Vorstand gefunden. Und auch für die Sanierung des Heuerhauses, die in drei Bauabschnitte aufgeteilt war, hatten wir schnell ausreichend Leute zusammen. Auf der später aufgestellten Stele kann man ja nachlesen, wer alles geholfen und gespendet hat. Tatkräftig dabei war vor allem die Rentnerband.

Freiberg: Einige kamen jede Woche – zehn bis zwölf Personen, die dort ehrenamtlich gearbeitet haben. Für die Erneuerung des Lehmfachwerks haben sie in einer großen Knetmaschine aus einer Bäckerei Lehm, Kuhmist, Quark und Öl angerührt.

Ulrich: Und auch Haare.

Freiberg: Damit das Regenwasser vom Lehm abperlt.

Ulrich: Das war überwiegend die Truppe an Helfern, die dann ab 2013 auch bei der Sanierung der Müller-vom-Siel-Kate mit angepackt hat.

Freiberg: Aber es waren dann auch neue Helfer dabei, die gesagt haben: Das ist eine schöne Sache. Und dies durch ihre Mitarbeit honorieren wollten.

Und wie sieht es heute mit der Unterstützung aus?

Essing: Das müssen wir differenziert betrachten. Für die Organisation und einzelne Programmpunkte der Festwoche haben wir eine ganz schöne Anzahl an Freiwilligen gefunden. Das ist sehr erfreulich, weil wir dadurch das Gefühl haben, dass wir die Menschen im Dorf einbinden und sie sich auch für die Arbeit der Stiftung interessieren, sie unterstützen und gut finden. Zu unseren laufenden Projekten wie „KulturPur“ im Heuerhaus kommt ebenfalls eine ganze Reihe Dötlinger, und die helfen auch mit, beispielsweise beim Umrücken der Stühle.

Ulrich: Leider sind das meistens die Gleichen.

Freiberg: Aber auch für den Galeriedienst am Wochenende in der Kate finden wir immer jemanden.

Müsste die Kommune Ihrer Meinung nach mehr in die Kulturförderung investieren?

Essing: Sagen wir mal so: Es gibt noch Potenzial. Die Gemeindeverwaltung unterstützt uns zwar, und wir müssen natürlich fairerweise sagen, dass wir eine regelmäßige finanzielle Förderung bekommen – sowohl für die „KulturPur“-Veranstaltungen als auch für den Betrieb unserer Müller-vom-Siel-Kate. Aber es ist mit 1500 Euro im Jahr wenig.

Freiberg: Bei der Müller-vom-Siel-Kate hat sich die Kommune aber als großzügig erwiesen und uns das Grundstück zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie durch das Dorf gehen und die Ergebnisse der Stiftungsarbeit wie das Heuerhaus und die Kate sehen, worüber freuen Sie sich am meisten?

Essing: Dass da nicht nur Gebäude schön saniert sind, sondern wir sie auch mit Leben gefüllt haben. Da findet wirklich immer etwas statt. Wir haben die Müller-vom-Siel-Kate in diesem Jahr zum ersten Mal für einen Monat geschlossen, um Setzrisse zu schließen. Ansonsten hatten wir seit der Betriebsaufnahme in 2015 durchgängig Ausstellungen, Malprojekte und Workshops.

Freiberg: Als Malschule nehmen junge Leute die Kate allerdings nicht so in Anspruch, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir bieten an, dass sie hier vier oder sechs Wochen lang wohnen und arbeiten können. Ich habe mit einigen von ihnen gesprochen und sie finden, dass sich das Haus wunderbar dafür eignet, aber um 18 Uhr klappen in Dötlingen die Bürgersteige hoch. Zudem fehlt ihnen hier der Kontakt zu anderen jungen Künstlern.

Essing: Aber die Malkurse, die Theo Leijdekkers jedes Jahr in der Kate anbietet, werden gut angenommen. Da freue ich mich ebenso drüber wie über die zufriedenen Gesichter nach den „KulturPur“-Veranstaltungen.

Gibt es ein Kompliment über die Dötlingen Stiftung, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Freiberg: Mir hat mal jemand gesagt, dass er Dötlingen genauso schön findet wie die Künstlerkolonie Worpswede.

Als Projekt III hatte die Dötlingen Stiftung 2017 die Errichtung eines Kulturpavillons geplant. Bedauern Sie, dass es damals so viel Kritik gab und das Projekt schließlich nicht realisiert wurde?

Essing: Die Diskussion war damals zum Teil sehr unangenehm. Jemand sagte: „Wir wollen nicht noch mehr Kunst und noch mehr Kultur und noch mehr Besucher in Dötlingen haben. Wir haben uns das für uns hier so schön gemacht und möchten das für uns so schön behalten.“ Das war eine Einzelaussage, die tat ein bisschen weh, weil wir natürlich auch dachten, dass es die Dötlinger freuen würde, wenn wir so ein schönes Haus errichten. Auch während der Organisation unserer Festwoche kam noch einmal die schmerzliche Erinnerung. Es ist wunderbar, dass wir auf dem Tabkenhof sein dürfen. Aber wir mussten in der Diele erst sehr viel herrichten. Wenn wir den Kulturpavillon fertiggestellt hätten, hätten wir dort alles ohne größere Vorbereitung einfach so umsetzen können. Alles wäre schon da gewesen.

Freiberg: Unser Motto lautet ja auch „Ohne Vergangenheit keine Zukunft“. Der Pavillon wäre etwas für die Zukunft gewesen.

Wie geht es weiter mit der Dötlingen Stiftung? Gibt es schon Planungen für ein neues Projekt III?

Essing: Erst einmal müssen wir jetzt die Festwoche gut organisiert und hoffentlich mit viel Publikum und Interesse aus dem Dorf über die Bühne bringen. Das fordert uns zum Teil, was die ehrenamtliche Leistung angeht, bis zur Grenze. Der Teufel steckt ja immer im Detail, und wir haben sieben Tage voll mit Details. Aber ich denke, wir kriegen das gut hin. Wir freuen uns, wenn die Dötlinger kommen, sie teilnehmen und sich über das freuen können, was wir für sie organisiert haben. Und was danach kommt, schauen wir danach.

Freiberg: Ideen haben wir auf jeden Fall immer. Und es gibt vieles in Dötlingen, was gemacht werden könnte.

Die Stiftung

Die Dötlingen Stiftung hat im Juli 1999 ihre Arbeit aufgenommen. Hauptzweck ist die Förderung von Kunst und Kultur. Aber auch der Erhalt historischer Gebäude sowie die Landschaftspflege gehören zu den Aufgaben. Den Vorstand bilden Thea Freiberg und Gerti Essing. Dem Beirat gehören neben Walter Ulrich und Harald Meyer auch ein Mitglied der Familie Tabken, der Dötlinger Bürgermeister sowie der Vorsitzende des Bürger- und Heimatvereins an. Als Projekt I sanierte die Stiftung zwischen 1999 und 2004 das Heuerhaus, in dem sich eine Galerie und ein Café befinden. Zudem gehen in dieser Begegnungsstätte die meisten der „KulturPur“-Veranstaltungen über die Bühne. Der Umbau der Müller-vom-Siel-Kate war das Projekt II. Seit 2015 finden dort hauptsächlich Ausstellungen statt. Die Liste an kleinen Aktivitäten, zum Beispiel die Beteiligung an der Gartenkultour oder der Erstellung eines Künstlerkataloges, ist lang. Seit 2008 ist die Stiftung zudem Mitglied bei „EuroArt“, der Vereinigung europäischer Künstlerkolonien. Die Festwoche zum 20. Geburtstag bietet ein breites Kulturspektrum sowie Einblicke in die Stiftungsarbeit. Das Programm und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.doetlingen-stiftung.de.