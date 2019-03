Ideen fürs vielseitige Dorfleben

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Plogging, ein großer Straßenflohmarkt und ein Quiz für Kinder im Rahmen des Erntefestes – während der Jahreshauptversammlung des Bürger- und Heimatvereines (BHV) am Mittwochabend im „Dötlinger Hof“ kamen so einige Ideen zur Bereicherung des Dorflebens zusammen. Daneben ging es um Ehrungen, Wahlen und die Änderung der Vereinssatzung.

Der BHV zählt rund 220 Mitglieder, von denen etwa ein Drittel ins Gasthaus am Dorfring gekommen war. „Zusammenrücken“ lautete angesichts der Resonanz das Motto, weitere Stühle mussten her. Unter den Anwesenden waren auch vier von sechs Jubilaren, die der Vorsitzende Eckehard Hautau für ihre Vereinstreue auszeichnete. Seit einem halben Jahrhundert gehören Detlef Knechtel und Johann Nordbrock dem BHV an. Marianne Mennen und Wolfgang Behrens kommen auf 25 Jahre. In Abwesenheit wurden Holdreich Schachtschneider, seit 55 Jahren dabei, und Gerd Rademacher, seit 40 Jahren Mitglied, geehrt.

Bei den Vorstandswahlen bestätigten die Mitglieder den Vorsitzenden Hautau sowie Schatzmeister Walter Ulrich, der zuvor einen positiven Kassenbericht vorgelegt hatte, in ihren Ämtern. Erstmals zu vergeben war der Posten der Referentin für digitale Medien. Die Versammlung wählte Vera Franke. Zur neuen Referentin für Vereinseigentum wurde Maren Henze ernannt. Ihre Vorgängerin Marianne Mennen kandidierte nicht wieder.

Einstimmig verabschiedeten die Mitglieder die Satzungsänderung, die unter anderem aufgrund der neuen Datenschutzverordnung notwendig geworden war. Nach kurzer Diskussion wurde zudem der Beirat in das Werk aufgenommen.

Ersatz für den Luftballonwettbewerb

Hautau dankte während seines Jahresrückblicks allen, die sich ehrenamtlich in den Verein einbringen, und verwies auf die vielen Veranstaltungen, von denen ein Großteil auch 2019 auf dem Programm steht. So ist für Sonnabend, 30. März, wieder die Aktion „Saubere Landschaft“ geplant. Auf Anregung von Beiratsmitglied Ann-Christin Senger könnte erstmals das Plogging integriert werden. Das Wort setzt sich aus dem schwedischen „plocka“ (zu deutsch: aufheben) und Jogging zusammen. „Das heißt, dass während des Laufens Müll gesammelt wird“, erklärte Senger, die bereits unterschiedlich lange Strecken im Auge hat. Kommt es gut an, könnte man eine Gruppe bilden und häufiger als einmal im Jahr aktiv sein.

Ebenfalls auf Interesse stieß ein Vorschlag von Frank-Ronald Rath. Er outete sich als Flohmarktgänger und ist überzeugt, dass viele Bürger einige Schätze lagern, die sie nicht mehr benötigen. Daraus ließe sich ein Event auf die Beine stellen. „Ein Straßenflohmarkt, der ja nicht Flohmarkt heißen muss“, meinte Rath, der nun mit Gleichgesinnten das Vorhaben organisieren möchte. Auf offene Ohren stieß die Idee vor allem bei Gerti Essing, die von der Festwoche anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Dötlingen Stiftung berichtete. Gefeiert wird Ende August auf dem Tabkenhof. „Wir stecken mitten in den Planungen, und so ein Markt würde gut passen.“

Der BHV selbst sieht für den 20. April eine Ostereieraktion vor. Laut dem Vorsitzenden sucht der Vorstand zudem nach einer Möglichkeit, dass sich der Klönabend und das Boulen in den Frühjahrs- und Sommermonaten keine Konkurrenz machen. Angeboult wird am 8. Mai im Dorfgarten. Der Klönschnack steht ebenfalls für den ersten Mittwoch im Monat im Kalender. „Vielleicht boulen wir eher und wechseln dann ins Püttenhus“, überlegte Hautau. Traute Kucera, die eine Ferienpass-Aktion zur Freilichtbühne Lohne organisiert, schlug vor, das Open-Air-Theater auch mit einer Gruppe von Erwachsenen anzusteuern. In diesem Jahr wird „Der nackte Wahnsinn“ gespielt. Das Interesse wird demnächst abgefragt.

Zu den Publikumsmagneten unter den BHV-Veranstaltungen gehören die vogelkundliche Frühwanderung und die Tour „Dötlinger entdecken Dötlingen“, die im vergangenen Jahr 40 beziehungsweise 70 Teilnehmer anlockten und deshalb auch für 2019 angedacht sind. Höhepunkt des BHV-Jahres bildet laut Hautau aber stets das Erntefest, das am 28. September gefeiert wird. Gedanken müsse sich der Verein nicht nur über die verkehrstechnische Absicherung der Feldfahrt machen, sondern auch über einen Ersatz für den Luftballonwettbewerb. Von diesem nimmt der BHV nach massiver Kritik Abstand. Es sei nicht zu leugnen, dass die Ballons eine Umweltbelastung sind. „Die Art und Weise, wie diese Kritik geäußert wurde, kann ich aber nicht verstehen“, verwies Hautau darauf, dass immer noch der Ton die Musik spiele. Wie auch immer: Der BHV möchte sich für die Kinder etwas Neues einfallen lassen. Marianne Bernhard-Beeskow regte ein altersgerechtes Quiz rund um Dötlingen an.

Veranstaltungen

. 30. März: Aktion „Saubere Landschaft“

. 20. April: Ostereieraktion

. 21. April: Osterfeier auf dem Gierenberg

. 30. April: Maibaumsetzen im Dorfgarten (diesmal unter der Regie der Waldreitschule)

. 8. Mai: Anboulen im Dorfgarten

. 12. Mai: Vogelkundliche Frühwanderung

. 5. Juli: Radtour „Dötlinger entdecken Dötlingen“

. 28. September: Erntefest mit Feldfahrt

. 4. Dezember: Weihnachtsfeier