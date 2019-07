Hybrides Ultraleicht-Amphibienflugzeug aus Brettorf

Unternehmen „Flywhale“ will am Weltmarkt mitmischen / Elektromotor und Gas-Turbine

+ Firmengründer Hartmut Rind erläuterte den Zuhörern, wie „Flywhale“ einen ultraleichtes Amphibienflugzeug mit hybridem Antrieb auf den Weltmarkt bringen wird. Foto: Büttner

Brettorf – Unter dem Motto „Dötlinger entdecken Dötlingen“ veranstaltet der Bürger- und Heimatverein Dötlingen Radtouren zu für die Teilnehmer vorab unbekannten Zielen. Am Freitag führte die Ausfahrt von der Grundschule in Dötlingen nach Brettorf. Ziel war das Gewerbegebiet „Neuer Kamp“, dort ist „Flywhale Aircraft“ zu Hause. Die Besichtigung der Firma übernahm der Gründer Hartmut Rind. Das Unternehmen hat seinen Sitz bereits seit einigen Jahren in Brettorf und produziert dort Ultraleicht-Amphibienflugzeuge.