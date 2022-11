Huntesprinter: Streichung Dötlingens ist „alternativlos“

Der Huntesprinter verbindet Wildeshausen mit Oldenburg. Noch führt die Route auch über Dötlingen. © Rullhusen, Leif

Dötlingen/ Wildeshausen – Der Huntesprinter wird ab kommenden Sommer nicht mehr über Dötlingen fahren.

Der Schritt, den Abzweig der Buslinie zwischen Wildeshausen und Oldenburg über das Künstlerdorf zu streichen, sei „alternativlos“, heißt es in der aktuellen Sitzungsvorlage des Struktur- und Klimaausschusses des Landkreises. Das Gremium tagt am kommenden Dienstag, 15. November, 17 Uhr im Kreishaus.

Zusätzliche Linie als Ersatz

Stattdessen soll eine zusätzliche Linie über Brettorf, Neerstedt, Dötlingen und Aschenstedt nach Wildeshausen fahren. „Den aktuellen Fahrgastzahlen im Bereich der Haltestellen zwischen Aschenstedt, Dötlingen und Neerstedt wird diese Bedienung mit einem Stundentakt an Werktagen (an Wochenenden Zwei-Stundentakt) mehr als gerecht“, schreibt die Kreisverwaltung in der Vorlage. Damit werde ein annähernd gleichwertiges Angebot zum Huntesprinter geschaffen. Eine Umstiegsmöglichkeit in Neerstedt solle zukünftig gewährleisten, dass Dötlingen weiterhin im Stundentakt an Wildeshausen und Oldenburg angebunden bleibe. Während das Künstlerdorf in der Hauptverkehrszeit damit nur noch jede Stunde statt halbstündlich an den Huntesprinter angebunden ist, würde sich laut der Vorlage das Angebot für Brettorf sogar verbessern. Der Ort wird derzeit nicht von der Direktverbindung angesteuert, wäre zukünftig aber Bestandteil der neuen Buslinie. Die könnte später darüber hinaus auch das in Hockensberg entstehende Gewerbegebiet anbinden.

Baumaßnahme erfordert neue Streckenführung

Notwendig wird die neue Streckenführung, die Dötlingen links liegen lässt, aufgrund einer in Hatten-Munderloh ab dem kommenden Jahr geplanten eineinhalbjährigen Brückensanierung (wir berichteten). Der Bus muss aufgrund dieser Baumaßnahme auf eine andere, zeitintensivere Route ausweichen. Deshalb haben der Landkreis Oldenburg, der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen und die Verkehrsbetriebe Oldenburger Land an Alternativen herumgetüftelt. Das Ergebnis: Die neue Streckenführung wird zulasten der Gemeinde Dötlingen gehen. Um Zeit zu sparen, soll der Bus die Schleife über das Künstlerdorf auslassen und stattdessen Aschenstedt direkt mit Neerstedt verbinden.

Keine Alternative zu neuer Routenführung

Abstimmen wird über diese Idee schlussendlich die Politik. Allerdings macht die Verwaltung schon im Vorfeld klar, dass es kaum eine andere Wahl zu dieser neuen Routenführung für sie gibt. Sogar einen Fahrplanentwurf hat der Landkreis seiner Sitzungsvorlage bereits hinzugefügt.

Offen lässt diese, wie die neue Buslinie personell besetzt werden soll. Grundsätzlich werde es schwierig, aufgrund des Fachkräftemangels Fahrpläne zu realisieren, die zusätzliches Personal erfordern, mahnte Maik Ehlers, Leiter des Kreisschul- und Hochbauamtes bereits im Sommer gegenüber unserer Zeitung.

Kritik von Dötlinger Verwaltung und Politik an Plänen

Wenig Begeisterung dürfte diese Konkretisierung der Fahrplanänderung in der Gemeinde Dötlingen hervorrufen. Sie werde ein Abhängen Dötlingens nicht akzeptieren, stellte Bürgermeisterin Antje Oltmanns schon direkt nach Bekanntwerden der Pläne klar. Eine weitere Buslinie, die Dötlingen in Neerstedt an den Huntesprinter anbindet, ist für die Verwaltungschefin keine akzeptable Alternative. „Die Fahrgäste wären ewig unterwegs und warten dann womöglich im Regen vor dem Rathaus auf den Anschlussbus“, so Oltmanns.

Auch der CDU-Gemeindeverband hatte seinen Unmut deutlich geäußert. Im September hatten die Christdemokraten Werbeplakate des Huntesprinters „frisiert“. „Sie wurden von uns mit dem Schriftzug ,Dötlingen‘ ergänzt, um unseren Protest zum Ausdruck zu bringen“, erklärte Ratsfrau Anke Spille anlässlich der Aktion. Eine von der Kreisverwaltung vorgeschlagene Shuttle-Anbindung sei keine Alternative. Zum einen sei sie wegen fehlender Busfahrer kaum realisierbar und zum anderen für die Fahrgäste aufgrund des zusätzlichen Umsteigens zu zeitaufwendig, kritisierte Spille.