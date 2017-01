Dr. Hopfner heilt ohne Pillen

In der sonst so gemütlichen Praxis von Dr. Hopfner war zur Freude des Publikums im Theater „Neerstedter Bühne“ der Teufel los.

Neerstedt - Von Anja Nosthoff. Mit ihrem niederdeutschen Stück „Anners gesund in Korsorsbarg“ landete die gleichnamige „Speeldeel“ am Sonntagnachmittag auf der Neerstedter Bühne einen vollen Erfolg. Schon im ersten Teil des Dreiakters von Bernd Kietzke (plattdeutsche Fassung von Heino Buerhoop) kam das Publikum aus dem Lachen kaum heraus.

Die Bühne verwandelte sich in die Dorfpraxis von Landarzt Dr. Hopfner, der mit seinen unkonventionellen Heilmethoden so einschlägigen Erfolg hat, dass schon Patienten aus ganz Deutschland zu ihm in die sonst so ruhige Gegend pilgern.

Ärztekammer und Apotheker sind damit jedoch ganz und gar nicht zufrieden. Ein Arzt, der keine Pillen verschreibt und dessen Patienten dennoch auf mysteriöse Weise gesund werden? Damit können sie kein Geld verdienen. Ein Kontrolleur soll der Sache auf den Grund gehen und dem Dorfarzt das Handwerk legen. Und so dauerte es nicht lange, bis es in Dr. Hopfners sonst so gemütlicher Praxis äußerst ungemütlich zugeht.

Dort tummeln sich die hysterische Wilma, die sich Sorgen um ihren Mann macht, der „Reserveschauspieler“ Ebbi Coolmann, der versucht mit der Sprechstundenhilfe Lori anzubändeln, die ehrgeizige Bürgermeisterin, die aus Korsorsberg mithilfe von Dr. Hopfner ein Kurbad machen will, und eine Detektivin, die auch nicht vor Erpressungsversuchen zurückschreckt, um ihren ersten Fall zu lösen.

Mit Wilma kann Dr. Hopfner noch ohne Probleme fertig werden. Ein Beruhigungsmittel auf Baldrianbasis sei das richtige für sie. Das beäugt Wilma zunächst skeptisch. „Und wenn mein Mann das nimmt, dann kommt er zur Ruhe?“ „Nein, wenn Sie das nehmen, dann kommt ihr Mann zur Ruhe“, informiert sie der Doktor.

Der Ehefrau kommen die Untersuchungsmethoden des Arztes doch etwas spanisch vor. „Als ich 20 war, musste ich mich beim Arzt noch komplett freimachen“, sinniert sie. Doktor Hopfner aber spricht mahnend auf sie ein. Um ihren Mann stehe es schlecht. Zur Verbesserung seines kritischen Zustandes brauche er dringend morgens Frühstück und Zeitung ans Bett, abends das Bier – und ansonsten absolute Ruhe. Er dürfe nicht etwa mit Haushaltsarbeiten behelligt werden. Wilma lauschte den Ausführungen besorgt und telefoniert dann mit ihrem Mann: „Du brauchst nicht mehr volltanken – der Doktor sagt, du machst es nicht mehr lange!“

Zum Abschied musst Dr. Hopfner allerdings noch die offene Rechnung anmahnen. „Die hab‘ ich gar nicht aufgemacht – sie sagen doch immer, ich soll mich nicht aufregen“, verteidigt sich die Patientin.

Für den Doktor wird es nach der anstrengenden Sprechstunde Zeit für seinen alltäglichen „Hausbesuch“. Das Publikum kommt aber schnell dahinter, dass damit nicht etwa weitere Patienten, sondern die Theke gemeint ist. Der Arzt testet seine Heilmethoden nämlich erst an sich selbst – und kann sie daher auch bedenkenlos an seinen Patienten anwenden. Während der Abwesenheit des Doktors ist in der Praxis jedoch die Hölle los.

Gespannt verfolgt das Publikum die sich überstürzenden Ereignisse – und lacht herzhaft über den frechen Ebbi, der die Praxisgebühr mit leeren Pfanddosen bezahlen will, den verrückten Sohn der Bürgermeisterin, der von einem Bungee-Sprung vom Windrad träumt, oder die Bäuerin mit der blutigen Nase und dem blauen Auge, deren Ehestreit zu einem Boxkampf eskaliert war. Die erschrockene Sprechstundenhilfe Lori hatte anfangs Mitleid – bis die resolute Frau ihr erklärt, dass ihr Mann dabei k.o. gegangen ist.