Honighof fehlt Gastro-Lizenz: „Nichts Neues für mich“

Ordnungsamt des Landkreises Oldenburg erhält Tipps aus der Bevölkerung

+ Ein am Heideweg platziertes Schild wirbt für Speis und Trank auf dem Honighof. Eine entsprechende Genehmigung zur Gastronomie fehlt dem Betreiber jedoch. - Foto: Oetjen

Dötlingen - Von Lea Oetjen. Zwei signalgelbe Schilder, die am Heideweg in Dötlingen stehen, sind schon aus der Ferne gut zu erkennen – aus gutem Grund. Sie sollen passierende Fußgänger und Rad- sowie Autofahrer auf den Honighof der Familie Klockgether locken. Die Hinweistafeln versprechen Honig aus eigener Imkerei sowie Speis und Trank. Auf den ersten Blick führt der Wegweiser die Gäste auf ein idyllisches Grundstück mit schönen Blumen und einem reichhaltigen Angebot an Verpflegung. Der Honighof hat jedoch gar keine entsprechende Genehmigung zur Gastronomie vom Ordnungsamt des Landkreises Oldenburg und bedient seine Kunden daher gesetzeswidrig.