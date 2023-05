Hohe Gewerbesteuereinnahmen in Dötlingen

Von: Marten Vorwerk

Unter anderem wegen der hohen Spritpreise haben sich die Gewerbeeinnahmen besser entwickelt als geplant. © dpa

Auch in Dötlingen profitieren Branchen von den Kriegsfolgen. Das betonte der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Kämmerin Katrin Albertus-Hirschfeld „bleibt die Freude“ über die hohen Einnahmen „im Halse hängen“.

Dötlingen – „Es ist ein bisschen die perverse Situation in der Welt, die dazu führt, dass wir es im Gewerbesteuersäckel viel mehr klingeln hören als es die Planung vermuten ließ“, sagte Kämmerin Katrin Albertus-Hirschfeld am Donnerstagabend im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, der sich im Neerstedter Rathaus mit dem vorläufigen Jahresergebnis des Haushaltes 2022 beschäftigte. In der Haushaltsplanung für das Jahr 2022, die 2021 erfolgte, habe sich niemand vorstellen können, dass es einen Krieg gebe, schob sie hinterher. „Das ist der Grund, warum Bund, Länder und Kommunen mit Mehrerträgen umzugehen haben.“

Die Überschüsse, von denen Albertus-Hirschfeld sprach, sind in Zahlen zu belegen. Im Haushalt waren 3,1 Millionen Euro für die Gewerbesteuer angesetzt. Das voraussichtliche Ergebnis liegt bei 10,1 Millionen Euro, was eine Differenz von etwa sieben Millionen Euro bedeutet. „Das kommt daher, dass einige Branchen von dieser ganz, ganz schrecklichen Situation profitieren und somit höhere Gewinne erzielen. Dadurch erhöht sich auch die Gewerbesteuer“, berichtete Connie Becker, Gemeinde-Mitarbeiterin im Sachgebiet Finanzen.

Verteidigungshaushalt muss aufgestockt werden

„Natürlich stehen auch Ausgaben an, mit denen nicht gerechnet wurde. Es hätte sich ja niemand vorstellen können, dass der Verteidigungshaushalt so massiv aufgestockt werden muss, um anderen Ländern Kriegsgeräte zur Verfügung zu stellen, weil sonst der ein oder andere Staat schon gar nicht mehr existieren würde“, erklärte Albertus-Hirschfeld. Wenn sich also diese „guten“ Zahlen im Steuersektor bestätigen würden, heiße das, dass weiterhin ein Krieg in Europa herrscht. Die Freude über die gute Entwicklung des Kassenbestandes bleibt Albertus-Hirschfeld laut eigener Aussage mit Blick auf die Gesamtsituation „ein bisschen im Halse hängen“.

Alles in allem blickte die Verwaltung dennoch positiv auf das vorläufige Ergebnis von 2022. „Wir sind im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe etwa 3,3 Millionen Euro reingegangen. Das vorläufige Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von etwa 2,6 Millionen Euro aus“, sagte Becker.

Der Ausschussvorsitzende Claus Plate (FDP) sprach von einem erfreulichen Ergebnis. „Die Gewerbeeinnahmen sind deutlich höher als geplant. Das führt dazu, dass wir den Haushalt ganz anders darstellen können.“ Gabriele Roggenthien (Grüne) erklärte mit Blick auf die Planungen für 2023, dass „man ja nur tanken fahren“ müsse, um vorauszusehen, dass es wieder hohe Gewerbesteuereinnahmen geben werde. Sie fragte, ob diesbezüglich schon gerechnet wurde. Albertus-Hirschfeld verneinte dies. Sie könne nicht voraussagen, ob sich die Zahlen verstetigen werden. „Die Glaskugel habe ich nicht.“

Auswirkungen der Tarifverhandlungen sind noch nicht berechnet worden

Rudi Zingler (SPD) wollte wissen, welche Auswirkungen die aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst für das aktuelle Jahr haben werden. Auch das konnte Albertus-Hirschfeld noch nicht sagen. „Die Rechnungsformel habe ich noch nicht. Der Tarifabschluss ist auch noch nicht endgültig durch. Ich würde dazu tendieren, dass wir es berechnen, wenn alle Tarifvertragsparteien ihren grünen Haken dran gemacht haben.“

Am Ende der Sitzung stellte Jens Schachtschneider (beratendes Mitglied im Ausschuss) auf Anfrage von Plate die aktuelle wirtschaftliche Situation dar. „Es sieht besser aus, als man glauben mag, aufgrund der Gesamtsituation. Die Wirtschaft zeigt sich erstaunlich robust, denn der Bürger hat ja weniger Geld in der Tasche, trotz der kräftigen Lohnsteigerung in der letzten Zeit“, sagte er. Eine Kaufzurückhaltung sei zu spüren, vor allem bei den Luxusartikeln. Es werde sich auf das Notwendige konzentriert. Die Landwirte seien gut durch das Jahr gekommen, da viele im Energiebereich unterwegs seien. Etwas negativer blickt Schachtschneider in Richtung Bauhandwerk. „Man muss sich bloß die Baukosten anschauen. Die Aufträge brechen weg in diesem Segment. Ein Haus ist ein Luxusprodukt geworden und für viele Menschen nicht mehr erreichbar.“