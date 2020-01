Hoffnung für Aschenstedter Bahnhof

Mehr als fünf Jahre ist es her, dass sich die Dötlinger Politik zuletzt mit der Reaktivierung des Bahnhofs in Aschenstedt befasst hat – bekanntlich ohne Erfolg. Nun kommt das Thema wieder auf den Tisch.

VON TANJA SCHNEIDER

Aschenstedt – „Wir brauchen noch einen langen Atem“, hatte Dötlingens damaliger Bürgermeister Heino Pauka gesagt, als er vor knapp einem Jahrzehnt mehr als 1 500 gesammelte Unterschriften für die Reaktivierung des Bahnhofs in Aschenstedt entgegengenommen hatte. Mit seiner Vermutung lag er richtig. Bekanntlich scheiterte das Vorhaben. Zunächst war aus Sicht der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) das Fahrgastaufkommen zu gering, dann fehlte die für einen Stopp benötigte Zeit. Es handelte sich um drei Minuten.

Vor dem Hintergrund des Klimaschutzes keimt nun neue Hoffnung auf. Denn im Landkreis Oldenburg hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2019 über den Klimaschutzbeirat die interkommunale Projektgruppe „Mobilität im ländlichen Raum“ gebildet und Prioritäten entwickelt. Zu ihnen gehört der Ausbau des ÖPNV-Angebots auf der Schiene. „Um diesen auch für Dötlinger Bürger attraktiver zu machen, ist es unerlässlich, dass es in Aschenstedt wieder einen Haltepunkt gibt“, findet die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen. Sie hat deshalb beantragt, dass sich Bürgermeister Ralf Spille in der Arbeitsgruppe für die Reaktivierung des Bahnhofs einsetzt. Mit dem Anliegen befasst sich am Dienstag, 28. Januar, der Bau-, Straßen- und Verkehrsausschuss. Er tagt ab 18 Uhr öffentlich im Neerstedter Rathaus.

„Während die Bürgerinitiative damals trotz prominenter, parteiübergreifender Unterstützung gescheitert war, ist unsere Fraktion heute zuversichtlich, dass die Gemeinde mit einem entsprechenden Antrag Erfolg haben könnte“, schreiben die Grünen. „Eine ablehnende Haltung der zuständigen Genehmigungsstellen wäre vor dem Hintergrund der Klimaschutzdiskussion und der sogenannten Klimaschutzoffensive der Bundesregierung nicht nachvollziehbar.“

Zuletzt hatte die Kommune die Prüfung eines Halts in Aschenstedt im August 2013 vorgeschlagen – und im Mai 2015 ein ablehnendes Schreiben von der LNVG erhalten. „Nach dem von der DB Netz AG vorgelegten Ergebnis der fahrplantechnischen Studie kann kein zusätzlicher Unterwegshalt in die Linie 58 Bremen-Vechta-Osnabrück integriert werden, weil die Eingleisigkeit der Strecke mit den definierten Begegnungsstellen keine Gestaltungsspielräume für die Fahrplankonstruktion eröffnet“, hieß es. Das Einwohnerpotenziel im Einzugsbereich ließe keine hinreichende Nachfrage erwarten. Ein Mindestabstand zum nächstgelegenen Bahnhof von drei Kilometern sowie ein Potenzial von mindestens 2 000 Einwohnern im 1,5-Kilometer-Radius um die Station gehörten aber zu den Voraussetzungen beziehungsweise Kriterien für eine Reaktivierung.