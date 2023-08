Weil alles so gut zusammenpasst

Von: Leif Rullhusen

Die Organisatorinnen: Ariane Kreese (l.) und Mirja Buss planen die Veranstaltung rund um den schönsten Tag im Leben. © Leif Rullhusen

Gemeinsam mit dem Brautmodengeschäft „Marry Me“ lädt der Dötlinger Bürger- und Heimatverein zu einer Hochzeitsausstellung ins Püttenhus ein.

Dötlingen – Weil gleich mehrere Zufälle perfekt aufeinandertrafen, lädt der Dötlinger Bürger- und Heimatverein in knapp zwei Wochen zu einer Hochzeitsausstellung ein. Am Sonntag, 20. August, öffnet das Püttenhus in Dötlingen nach Renovierungsarbeiten erstmals wieder seine Türen. Zeitgleich eröffnet auch das gegenüberliegende Brautmodengeschäft „Marry me“ von Mirja Buss.

„Da das so gut passt, haben wir uns entschlossen, ein gemeinsames Hochzeitsevent auf die Beine zu stellen“, erklärt Ariane Kreese, die beim Bürger- und Heimatverein seit Kurzem sämtliche Veranstaltungen organisiert. Einen passenden Titel hatte das Duo schnell gefunden: „Marry me im Püttenhus“ heißt die Ausstellung rund um den vielleicht schönsten Tag im Leben.

Jede Menge Anregungen für die Trauung und die anschließende Feier

Von 13 bis 17 Uhr finden Heiratswillige und Interessierte rund um das neue Brautmodengeschäft und das Püttenhus am Heideweg jede Menge Anregungen für die Trauung und die anschließende Feier. Noch seien die Planungen nicht endgültig abgeschlossen, aber im Großen und Ganzen stehe das Programm, erläutert Kreese. Zwei Traurednerinnen werden bei einer simulierten Hochzeitsfeier ihr Repertoire zeigen. Des Weiteren werden unter anderem eine Nageldesignerin, Make-up-Artists sowie ein Hochzeitsfotograf ihr Angebot vorstellen. Auch die Dötlinger Gastronomie wird dabei sein. Selbstverständlich präsentiert Buss ihre Brautkleid- und Trauringkollektion. „Sämtliche Aussteller kommen aus der näheren Umgebung, damit die potenziellen Brautpaare anschließend nicht zu weit fahren müssen“, versichert Kreese.

Bis zur Ausstellung haben die beiden Organisatorinnen allerdings noch einiges auf dem Zettel. So steht das Püttenhus noch voll mit Malutensilien, sind die Holzbalken sowie Lampen abgeklebt und die Bodenfliesen noch mit kleinen Farbklecksen überzogen. „Bis zum Hochzeitsevent schaffen wir das aber alles“, ist sich Kreese sicher. Noch weiter von einer Eröffnung scheinen die Ausstellungsräume von Buss aktuell entfernt. Doch auch die Geschäftsinhaberin ist sich sicher, sämtliche Arbeiten rechtzeitig beendet zu haben. „Ich habe hier tolle Handwerker. Die bekommen das hin“, sagt Buss voller Überzeugung.

Eins und eins zusammengezählt

Kennengelernt haben sich die Organisatorinnen, weil Kreese jemanden für ihr Haus suchte und Buss sich gerade nach neuen Geschäftsräumen umsah. Beide wurden sich handelseinig. Zudem hatte Kreese kurz zuvor die Veranstaltungsorganisation für den Bürger- und Heimatverein übernommen und die Wiedereröffnung des Püttenhuses stand an. „Ich habe eins und eins zusammengezählt und hatte die Idee für die gemeinsame Eröffnung einschließlich Hochzeitsausstellung“, erzählt Kreese. Darüber hinaus haben Zufälle die beiden Frauen überhaupt erst in die Gemeinde geführt. Buss hatte für ihr Geschäft, das sie seit vier Jahren erfolgreich in Delmenhorst betreibt, zunächst dort nach neuen Räumen geschaut. Weil sie nichts geeignetes fand, suchte sie im Umland und wurde schließlich in dem Künstlerdorf fündig. Kreese stammt ursprünglich aus Berlin und arbeitete lange in Frankfurt. Als sie und ihr damaliger Lebenspartner keine Lust mehr auf Stadtleben hatten, schauten sie sich in Niedersachsen nach einem neuen Lebensmittelpunkt um und landeten schließlich in dem Künstlerdorf. „Inzwischen bin ich mit Herz und Seele Dötlingerin“, schwärmt Kreese von ihrer Wahlheimat. Auch Buss hat nicht nur ihr Geschäft, sondern gleich ihren Wohnsitz mit nach Dötlingen verlegt. „Weil es hier so idyllisch ist“, erklärt sie.