„Hobby Horsing“: Ferienpass-Aktion der evangelischen Jugend im Dötlinger Jugendhaus

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Bastelstube: Die Betreuerinnen Steffi Stöver (hinten links) und Sylvia Hollmann (r.) helfen den Mädchen beim Bau der Steckenpferde. © Rullhusen, Leif

„Hobby Horsing“ nennt sich eine neue Trendsportart. Die passenden Sportgeräte bastelten neun Mädchen im Rahmen einer Ferienpass-Aktion der Dötlinger evangelischen Jugend.

Dötlingen – Das Werkzeug ist etwas ungewöhnlich. Für den nächsten Arbeitsschritt greift sich Luisa einen Mixer. „Damit mache ich ein Knotenhalfter“, erklärt das Mädchen. Gemeinsam mit weiteren Ferienpass-Teilnehmerinnen der evangelische Jugend bastelt es Steckenpferde. Ein Ende des Wollfadens befestigt Luisa dazu an der Wand, das andere zwirbelt sie mit dem langsam drehenden Küchengerät zu einer Kordel auf. Etwas Geduld braucht sie trotz der elektrischen Unterstützung.

Steckenpferde: Vom verstaubten Spielzeug zum Trendsportgerät

Neun Mädchen fertigen an diesem Tag im Dötlinger Jugendhaus gemeinsam mit den Betreuerinnen Sylvia Hollmann und Steffi Stöver diese klassischen Kinderspielzeuge – oder besser: Trendsportgeräte. „Hobby Horsing ist als Sportart anerkannt und kommt ursprünglich aus Finnland. Es gibt inzwischen weltweit Turniere. Auch in dieser Region“, erklärt Hollmann. Auf einem Steckenpferd bewältigen die Reiter dabei Dressur- und Springprüfungen. Wie im klassischen Reitsport, nur ohne Pferd.

Luisa fertigt mithilfe eines Mixers ein Knotenhalfter für ihr Pferd „Sternchen“. Ina (v.r.), Tilda und Svea schauen interessiert zu. © Rullhusen, Leif

Hollmann hatte in einem Artikel zufällig über den ungewöhnlichen Sport gelesen. „Nachdem ich mir noch ein paar Videos angeschaut hatte, stand die Idee fest, diesen Kurs im Rahmen des Ferienpasses anzubieten“, berichtet die Betreuerin. „So werden die Spielzeuge genutzt und stehen anschließend nicht in der Ecke rum.“ Sie hatte wohl aufs richtige Pferd gesetzt. Der Kurs ist bis auf eine Absage voll besetzt. Mit viel Eifer sind die jungen Handwerkerinnen dabei. Aus einem Holzstiel, einem Socken, Füllwatte und einige Accessoires wird im Laufe des Vormittags nach und nach ein komplettes Steckenpferd mit Mähne, Augen, Ohren, Nüstern, Maul und sogar Zaumzeug. Ein paar Pferde bekommen auch noch eine Blesse auf die Stirn. Namen haben die meisten von ihnen lange vor der Fertigstellung. Tilda nennt ihres „Bella“, das von Ina soll „Blitz“ heißen und das von Svea „Angel“.

Dressur- und Spring-Wettbewerb im Garten

Selbstverständlich sind die neuen Sportgeräte am Nachmittag auch zum Einsatz gekommen. Bei einem kleinen Dressur- und Spring-Wettbewerb im Garten des Jugendhauses schnupperten die Mädchen schon etwas Turnierluft. Und das unter versierter Anleitung: Einige der jungen Bastlerinnen sind in dem neuen Sport nämlich schon aktiv. Die elfjährige Henrike besitzt nicht nur zwei Steckenpferde, sie reitet mit ihnen sogar Turniere. Und das, obwohl sie ein echtes Pferd besitzt. „Mir macht beides gleich viel Spaß“, erklärt die Elfjährige. Sie hatte Hobby Horsing auf Youtube entdeckt, danach ausprobiert und ihre Freude daran gefunden. Auch Luisa, Tilda und Ina haben schon erste Hobby Horsing-Erfahrungen gesammelt.

Alle Kurse ausgebucht

33 Ferienpassaktionen hat die evangelische Jugend Dötlingen in der Gemeinde in diesen Sommerferien angeboten. Nach zwei Corona-Jahren mit entsprechenden Einschränkungen war die Nachfrage in diesem Jahr entsprechend groß. „Die Kurse waren ausnahmslos ausgebucht“, berichtet Hollmann. Einige Vorsichtsmaßnahmen zum Infektionsschutz galten in diesem Jahr noch. So beschränkten die Anbieter die Zahl der Teilnehmer auf maximal neun bis zehn. Zudem wurde regelmäßig getestet.

Magdalena bastelt ihr erstes Steckenpferd. © Rullhusen, Leif

Henrike hat schon Turnier-Erfahrung. © Rullhusen, Leif