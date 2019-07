Hier bleibt kein Fall ungelöst

Die Dötlinger Themenwoche unter dem Motto „Detektive“ ist bei Kindern beliebt

+ Die Kinder der Ermittlungsgruppe drei versuchen, die Geheimschriften zu entschlüsseln.

Dötlingen - Von Lara Terrasi. 22 kleine Detektive sind am Dienstagmorgen in ihrer Detektei in Dötlingen zusammengekommen. Dort wartete bereits ein geheimnisvoller Brief auf die „Schildkröte“, das „Schwein“ oder den „Braunbären“, den Jugenddiakon Jochen Wecker selbst noch nicht so genau versteht. „Aber es gibt keinen Fall, den wir nicht lösen“, sagte er morgens in die Runde. Die Dötlinger Themenwoche startete am Montag unter dem Motto „Detektive“ im Jugendhaus Dötlingen. Unterstützung bekam Wecker von den Teamern Alina, Sara, Paddy, Jannes, Maja und Antonia. Noch bis zum 19. Juli versuchen die Teilnehmer, mysteriöse Fälle aufzudecken. Jeden Tag werden die Kinder mit neuen Aufgaben überrascht. Jeder Teilnehmer hat anfangs einen Detektivausweis mit dem Aufdruck „KDD-Kinderdetektive Dötlingen“ bekommen, der nach und nach ausgefüllt wird, wenn die Jungen und Mädchen die Aufgaben gelöst haben. Und ein Codename durfte auch nicht fehlen.