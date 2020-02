Hella legt den nächsten Gang ein

Dötlingen - Von Tanja Schneider. „Es ruckelt immer ein bisschen, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet“, lautet einer der Lieblingssprüche von Hella Einemann-Gräbert. Fast vier Jahrzehnte lang hat die Dötlingerin an den BBS des Landkreises Oldenburg unterrichtet. Vor einer Woche ging sie in den Ruhestand. Wird sie die Schule vermissen? Was steht auf ihrer To-do-Liste? Und warum ist ihr das Ehrenamt so wichtig? Wir fragten nach.

Frau Einemann-Gräbert, fühlt es sich schon nach Ruhestand an?

Nein, momentan null. Das liegt aber daran, dass ich die vergangenen Tage so viel unterwegs war, Vorträge gehalten habe und auch noch einmal in der Schule war.

Warum das?

Ich habe im Lehrerzimmer jedem Kollegen eine Karte hingelegt und eine Tapete mit der Aufschrift „Danke, es war super“ auf dem Teppich ausgerollt. Zudem habe ich Äpfel mit Aufklebern hinterlassen. Damit wollte ich mich für die schönen Beiträge bei meiner Abschiedsfeier im Dorfgemeinschaftshaus in Klattenhof und für die Holzbank bedanken, die mir die Kollegen geschenkt haben.

Was wird Ihnen am Berufsleben fehlen?

Meine Hauptbefürchtung ist, dass ich die Kommunikation vermissen werde. Ich schnacke gerne und viel, auch mit Kollegen. Deshalb habe ich eine Liste, wen ich alles besuchen möchte. Ich bin ja aber ganz bewusst jetzt schon in den Ruhestand gegangen. Ich habe nun mehr Zeit für meinen Mann Jörg, für gemeinsame Radtouren sowie meine Kurse und Vorträge zu den Themen Demenz, Plattdeutsch und Mediation/Deeskalation.

Und für Ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Auch das. Obwohl, zusätzlich soll eigentlich nichts dazukommen. Mit der Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzkranken, dem Pflegestammtisch sowie meinem Engagement in der Kirchengemeinde Dötlingen und im Vorstand von „Wi helpt di“ bin ich schon gut ausgelastet. Kirche und „Wi helpt di“ nehmen mehr Zeit in Anspruch, als manche vermuten. Da laufen viele Gespräche im Hintergrund. Demnächst beginne ich – zusammen mit einem anderen „Wi helpt di“-Mitglied – noch eine Ausbildung zur Wohnberaterin. Innerhalb der Kirche ist vor einer Weile die Arbeitsgruppe zum Thema Klimaschutz hinzugekommen. In der Kirche bin ich übrigens schon fast 30 Jahre aktiv – und das, obwohl ich als 20-Jährige fast ausgetreten wäre. Dann bin ich nach Dötlingen gezogen und über das Ehrenamt der Kirche wieder nähergekommen.

Was bedeutet ehrenamtliche Arbeit für Sie? Warum ist sie so wichtig?

Es ist erwiesen, dass sie gesundheitsfördernd ist. Aber ich mache das aus innerem Antrieb. Außerdem habe ich die Zeit dafür. Es gibt so viele vereinsamte Menschen – nicht nur alte, sondern auch junge, die nur noch auf ihren Wischapparat (Anmerkung der Redaktion: Smartphone/Tablet) starren. Sie könnten auch ein Ehrenamt übernehmen und würden etwas zurückbekommen. Es ist einfach schön, etwas für andere zu tun. Und ich bin überzeugt davon, dass es für jeden die passende Aufgabe gibt. Ohne das Ehrenamt könnten viele Vereine und Organisationen auch einpacken.

Neben dem Ehrenamt gehört auch die plattdeutsche Sprache zu Ihren Steckenpferden.

Ja, und ich habe nun auch mehr Zeit, solche Kurse anzubieten. Demnächst stehen so viele Vorträge an, dass ich mir schon extra einen Fortbildungskalender angeschafft und mir Ferientage geblockt habe, damit mein Mann und ich im Sommer noch Rad fahren können. Einige Vorträge halte ich zusammen mit Dette Zingler. Wir arbeiten auch gerade an einer neuen Broschüre „Plattdeutsch für Jung und Alt“.

Was steht sonst auf Ihrer To-do-Liste?

Ganz oben aufräumen, aufräumen und nochmal aufräumen. (Sie zeigt auf eine Tür mit dem Schild „Hellas Chaos“.) Ich brauche aber einen Container. Ansonsten möchte ich Zeit im Garten verbringen, töpfern, Collagen erstellen, Ukulele spielen lernen und Ahnenforschung betreiben. Ich werde jetzt garantiert nicht jeden Tag die Fenster putzen und kaffeesieren. Mein Mann bezeichnet mich ja nicht ohne Grund als „Tsunami“. Ich wirbele halt gerne herum.

Zur Person

Hella Einemann-Gräbert unterrichtete ab August 1981 an den BBS des Landkreises Oldenburg. „Erst ein Jahr in Huntlosen, dann in Wildeshausen“, sagt sie. „Vorher habe ich eine Hauswirtschaftsausbildung gemacht und war als Familienhelferin in einem SOS-Kinderdorf tätig. Dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt.“ An den BBS unterrichtete die Dötlingerin benachteiligte Jugendliche, später auch Flüchtlinge. „Irgendwann kam der Bereich Pflege/Betreuung hinzu“, erzählt sie. Die Kommunikation mit Demenzkranken beschäftigte sie sehr, und schnell merkte Einemann-Gräbert, dass die plattdeutsche Sprache in der Pflege ein Türöffner sein kann. Darum hielt sie nicht nur ihren Unterricht auf Platt ab, sondern veröffentlichte auch die Broschüre „Plattdeutsch in der Pflege“. Es folgten eine CD und weitere Broschüren. Für ihr Engagement erhielt sie 2017 den Kunst- und Kulturpreis des Landkreises Oldenburg im Bereich „Niederdeutsche Sprache“. Ehrenamtlich ist sie seit Jahrzehnten aktiv, leitete zum Beispiel 20 Jahre lang das Jugendhaus in Dötlingen. Derzeit ist sie im Vorstand des Vereins „Wi helpt di“ und in der Kirchengemeinde engagiert.