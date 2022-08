Hella Einemann-Gräbert ist ehrenamtliche Wohnberaterin in Dötlingen

Von: Leif Rullhusen

Kompetenz in Sachen Wohnberatung: Inca Schröder (l.) und Hella Einemann-Gräbert. © Rullhusen, Leif

Seit Herbst vergangenen Jahres ist die Dötlingerin Hella Einemann-Gräbert als qualifizierte, ehrenamtliche Wohnberaterin in der Gemeinde aktiv.

Dötlingen/Wildeshausen – Schon beim Betreten des Grundstückes schaut sich Hella Einemann-Gräbert genau um. Ist die Hausnummer gut zu sehen und beleuchtet? Wie ist der Weg zur Haustür? Gibt es – vor allem in der Dunkelheit – Stolperfallen? „Im Haus führen oft Kleinigkeiten wie Läufer oder Kabel zu Stürzen“, erklärt sie. Seit Herbst vergangenen Jahres ist die Dötlingerin als qualifizierte, ehrenamtliche Wohnberaterin in der Gemeinde aktiv. Im gesamten Landkreis Oldenburg sind derzeit 15 Helfer in dieser Funktion unterwegs.

„Wir unterstützen vor allem Senioren dabei, ihr persönliches Wohnumfeld so anzupassen, dass sie möglichst lange Zuhause wohnen bleiben können“, erklärt Einemann-Gräbert. „Oft kann mit wenigen und einfachen Mitteln schon viel erreicht werden“, sagt sie. Ein zusätzlicher Griff, eine neue Lampe, ein entsorgter Teppich oder ein etwas verschobenes Möbelstück könnten durchaus helfen. Auch ein Bad müsse nicht immer gleich komplett umgebaut werden.

„Betriebsblind“ für die eigene Wohnung

„Wenn man 50 oder 60 Jahre in seinem Haus oder seiner Wohnung lebt, wird man gewissermaßen ,betriebsblind‘ und sieht solche Möglichkeiten nicht.“ Die Dötlingerin beschreibt das an einem persönlichen Beispiel. Während ihrer Ausbildung zur Wohnberaterin war ihr Eigenheim Bestandteil einer Übung. Eine Mitschülerin habe angemerkt, dass ihre Hausnummer nicht beleuchtet sei. „Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Mein Mann und ich kennen schließlich unser Haus und müssen es deshalb auch nicht in der Nacht suchen“, berichtet sie. Der womöglich nach einem Sturz alarmierte Rettungsdienst dagegen schon.

Das Wohnumfeld beschränkt sich aber nicht allein auf die Einrichtung. Wenn Einemann-Gräbert zu Haus-Terminen kommt, hat sie verschiedene Exponate zur Ansicht und zum Ausprobieren dabei, die das Leben im Alltag erleichtern. „Das sind ganz einfache Dinge, wie beispielsweise ein Greifer, eine Löschdecke, Erinnerungshilfen für die Einnahme von Medikamenten oder Bewegungsmelder“, erläutert die Wohnberaterin. „Häufig sind vor allem alte Häuser drinnen sehr dunkel. Dort lässt sich mit Beleuchtung viel erreichen. Sich automatisch ein- und ausschaltendes Licht hilft zusätzlich“, sagt sie.

Pflegenotstand zwingt Senioren dazu, im eigenen Haus zu bleiben

Auf Wunsch informiert die Wohnberaterin auch über Arten gemeinschaftlichen Wohnens. Zudem gibt sie Tipps, wo Zuschüsse zu bekommen sind und welche Kosten die Krankenkassen übernehmen. „Wir sind aber ausschließlich beratend tätig. Ich vermittle und engagiere keine Handwerker für eventuelle Umbauarbeiten“, verdeutlicht die Dötlingerin.

Das ehrenamtliche Angebot ist an den Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen für den Landkreis Oldenburg angegliedert. Dort ist Inca Schröder Ansprechpartnerin. Sie übernimmt auch die Vermittlung der Wohnberater. „Der Bedarf ist da. 90 Prozent der Senioren wollen so lange wie möglich Zuhause bleiben. Der derzeitige Pflegenotstand zwingt sie sogar dazu“, erklärt Schröder.

Nur zögerliche Nachfrage in Dötlingen

Die Nachfrage in der Gemeinde Dötlingen sei allerdings noch sehr zögerlich, berichtet Einemann-Gräbert. „Wir dringen in den Privatbereich unserer Kunden ein. Deshalb muss zunächst eine Hemmschwelle überwunden werden“, erläutert sie. „Auch die Angst vor Corona lässt viele ältere Menschen noch zögern.“ Darüber hinaus müssten sich die Betroffenen eingestehen, dass sie nun alt sind und vieles nicht mehr können. Das ist nicht die letzte Hürde: „Die Menschen zu überzeugen, sich von Gewohntem zu trennen, ist meistens schwieriger als die anschließende Umsetzung“, verdeutlicht die Dötlingerin. Oft vergehe Zeit, bis Vorschläge aus einem Beratungsgespräch in die Tat umgesetzt werden. „Das muss bei den Betroffenen häufig erst sacken“, hat sie festgestellt.

Für Einemann-Gräbert war die Ausbildung zur ehrenamtlichen Wohnberaterin naheliegend. Die Dötlingerin engagiert sich als Vorstand bei „Wi helpt di“ schon länger für Senioren. Desweiteren leitet sie eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzkranken.

Kontakt

Die Vermittlung wird über den Landkreis organisiert. Ansprechpartnerin ist Inca Schröder (Tel. 04431/85442, E-Mail an inca.schroeder@oldenburg-kreis.de).