Bis zu 80 Helfer sind für „Elke, Kerstin und andere“ am Start

Typisierungsaktion am Sonntag: Rund 200 Registrierungen sind schon finanziert

+ Walter Rösener, Margret Müller und Timo Nesemann (v.l.) vom Organisationsteam werben für die Typisierungsaktion unter dem Motto „Gemeinsam für Elke und andere“ am Sonntag von 10 bis 15 Uhr in der Neerstedter Sporthalle. - Foto: Schneider

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Bis zu 80 Helfer sollen am Sonntag bei der Typisierungsaktion für die an Blutkrebs erkrankten Elke Brunotte aus Neerstedt und Kerstin Boinowitz aus Ganderkesee für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Zwischen 10 und 15 Uhr können sich in der Neerstedter Sporthalle alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren, die mindestens 50 Kilogramm wiegen, als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen.

Das rund zehnköpfige Organisationsteam aus dem Familien-, Freundes- und Kollegenkreis der Dötlinger Sozialamtsleiterin Brunotte ist gespannt, wie viele Menschen dem Aufruf folgen. Vor gut zwei Wochen haben sie begonnen, die Aktion auf die Beine zu stellen und für eine Teilnahme zu werben. Am Mittwochabend traf sich das Team noch einmal für Abstimmungen im Neerstedter Rathaus. Mit dabei waren auch Kerstin Boinowitz’ Mann Michael und Nichte Jessica. Wie berichtet, hat sich in der vergangenen Woche ergeben, dass auch die 53-Jährige eine Stammzellspende benötigt. Die Ganderkeseer haben sich deshalb kurzfristig an die Neerstedter Aktion „drangehängt“ und mittlerweile einen Bustransfer organisiert. „Wir können momentan überhaupt nicht abschätzen, wie viele Menschen am Sonntag kommen“, sagt Silke Diers aus dem Orga-Team.

Gut vorbereitet ist man in Neerstedt dennoch. Ein Teil der Helfer sowie Mitarbeiter der DKMS treffen sich bereits am Samstagabend um 18 Uhr in der Sporthalle, um sie für die Veranstaltung herzurichten. Insbesondere müssen Tische aufgebaut werden. Am Sonntag erfolgt um 9.15 Uhr die Einweisung der Helfer an den einzelnen Stationen. Allein 16 werden für die Blutabnahme benötigt, weitere stehen im Falle eines großen Ansturms auf Abruf zur Verfügung. „Wir konnten zwei Ärzte für die Aktion gewinnen, die sich die Schicht teilen“, freut sich Diers. Den Teilnehmern werden am Sonntag fünf Milliliter Blut abgenommen. „Falls dies bei irgendjemandem nicht geht, besteht noch die Möglichkeit, per Wattestäbchen einen Wangenabstrich zu nehmen“, informiert Diers. Dies sollte aber die Ausnahme sein.

Weitere Helfer sind unter anderem für die Einweisung und die Erfassung sowie die Kontrolle der Daten eingeteilt. „Das muss laufen. Es wäre äußerst ärgerlich, wenn Angaben nicht stimmen“, weiß Diers. Zudem wird vor Ort noch einmal genau informiert, wer teilnehmen kann und wer aus gesundheitlichen Gründen eventuell nicht infrage kommt.

Neben Einzelpersonen packen Vereine mit an. Die Feuerwehr und die Turnvereine Neerstedt und Brettorf seien ebenso beteiligt wie das Wohn- und Ferienhaus, die Neerstedter Bühne sowie die AGs der Vereine in Neerstedt, Brettorf und Dötlingen. Der Ausschank von Kaffee, Tee und Kaltgetränken ist laut Diers durch Sponsoren gesichert. Die Reservistenkameradschaft Huntlosen bietet Erbsensuppe an, der Landfrauenverein Kuchen und die Landjugend Fingerfood – auch zum Mitnehmen. Der Erlös kommt der DKMS zugute. Denn die Kosten für eine Registrierung liegen bei 40 Euro. Deshalb wurde bereits um Spenden gebeten. Bis Donnerstag befanden sich rund 8 000 Euro auf dem Konto. „Darüber freuen wir uns natürlich“, bedankt sich Diers. Weitere Spenden seien allerdings notwendig. Denn mit dem jetzigen Betrag können erst 200 Registrierungen finanziert werden. Das DKMS-Konto (IBAN: DE68290501010001150010, Verwendungszweck: Elke) bleibt deshalb noch eine ganze Weile geöffnet.