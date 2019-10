Heime für Vögel und Fledermäuse

Alpenverein hängt Nisthilfen rund um die Poggenpohlshütte auf / Unterstützung durch Nabu

+ Guten Mutes gingen die Mitglieder des Alpenvereins zu Werke. Eine Spende der Bingo-Umweltstiftung hatte die Aktion möglich gemacht. Foto: Rinne

Ostrittrum - Von Holger Rinne. Eine großzügige Spende der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung hat es möglich gemacht: Weit über 30 Mitglieder des Deutschen Alpenvereins, Sektion Oldenburg, haben am Sonnabend in einer ganztägigen Aktion 150 Nisthilfen rund um die vereinseigene Poggenpohlshütte in Ostrittrum aufgehängt.