Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, der Anbau an das Neerstedter Gemeindezentrum für das künftige Haus der Generationen soll den Schulspielplatz nicht tangieren. Foto: Schneider

2015 kam erstmals die Idee für ein Haus der Generationen in Neerstedt auf. Nach der Förderzusage im Februar nimmt das Vorhaben jetzt richtig Fahrt auf. Architekt Jörg Hecht stellte die überarbeiteten Pläne der Politik vor. Bauamtsleiter Uwe Kläner präsentierte den Zeitplan.

VON TANJA SCHNEIDER

Neerstedt – „Das geht ja plötzlich rucki zucki“, staunte die Grünen-Ratsfrau Gabriele Roggenthien am Donnerstagabend während der Sitzung des Jugend-, Sport- und Sozialausschusses im Neerstedter Rathaus. Jahrelang hatten sich die Politik sowie Akteure aus der Kirchengemeinde, den Schulen, Kindergärten und Vereinen mit der Einrichtung eines Hauses der Generationen in Neerstedt befasst, Vorschläge gesammelt und diskutiert. Nun geht es scheinbar Schlag auf Schlag. Grund ist die Zusage über eine 53-prozentige Förderung aus dem EU-Programm „Pfeil“. Es fließen 412 313 Euro. Nachdem der positive Bescheid im März im Rathaus eingetroffen war, hatte sich Architekt Jörg Hecht umgehend an die Finalisierung des Entwurfes für den An- und Umbau des Gemeindezentrums gemacht. Anfang Mai segnete der zuständige Arbeitskreis die Pläne ab, die Hecht am Donnerstag der Politik sowie der Öffentlichkeit präsentierte.

Eine Nutzfläche von gut 510 Quadratmetern

Das Haus der Generationen soll über gut 510 Quadratmeter Nutzfläche verfügen. Davon entfallen 260 Quadratmeter auf das bestehende Gemeindezentrum, das umgestaltet wird. Der jetzige „Saal“ weicht Gruppen- und Tagungsräumen. Zum Sportplatz raus entsteht ein neuer 80 Quadratmeter großer Bereich, der künftig ausreichend Platz für Vorträge, Ratssitzungen und weitere Events bieten soll. Das Kirchenbüro zieht in die bisherige Küche. Zudem sind ein Kopier-, Putzmittel- und Lagerraum vorgesehen.

Der gut 250 Quadratmeter große Anbau erfolgt in Richtung Spielplatz, „der dafür aber nicht verkleinert wird“, betonte Hecht. Lediglich der Wall müsste etwas abgetragen werden. Im Neubau sind ein kleines Büro, zwei unterschiedlich große Gruppenräume, die Küchenzone und Sanitäranlagen geplant. „Wir nutzen den Platz ziemlich optimal aus“, versicherte der Architekt. Alt- und Neubau sollen durch einen überdachten und barrierefreien Eingangsbereich verbunden werden. Hecht sprach von der „Verteilungszone“, weil auf diese Weise entweder alle, aber auf Wunsch auch nur einzelne Bereiche geöffnet werden können. Nach hinten heraus ist eine Terrasse mit Zugang zum Sportplatz angedacht. Sie soll sowohl über den Alt- als auch über den Neubau betretbar sein.

Die Pläne nahm der Fachausschuss zustimmend zur Kenntnis. Nachfragen gab es unter anderem zur Parkplatzsituation. Bauamtsleiter Uwe Kläner berichtete, dass derzeit nach Lösungen gesucht werde. Er verwies zudem darauf, dass die Kommune eine neue Nutzungsvereinbarung mit der Kirchengemeinde abschließen muss. Dabei gelte es, Regelungen für das Management zu finden – von der Reinigung bis zur Koordinierung der Raumbelegung. Schließlich soll das Haus der Generationen künftig vielen verschiedenen Gruppen zur Verfügung stehen.

Vorübergehender Auszug der Gruppen

Erst einmal müssen die bisherigen Nutzer aber vorübergehend ausziehen. Dem Zeitplan nach soll das Gemeindezentrum bis Ende September geräumt sein. „Viele Gruppen sehen sich bereits nach Alternativen um“, erläuterte Kläner. Seinen Angaben nach möchte die Gemeinde den Bauantrag spätestens im Juni stellen. Für August und September sind die Ausschreibung und Auftragsvergabe vorgesehen.

Den Baubeginn peilt die Verwaltung für Oktober an. Im Zuge der Fördervorgaben muss sie bis zum 30. Juni 2020 einen Zwischennachweis vorlegen, mit dem mindestens die Hälfte der Baukosten abgerufen wird. Die Schlussrechnung soll bis Ende 2020 vorliegen. „Wir möchten die Einrichtung aber gerne im Sommer kommenden Jahres eröffnen“, kündigte Kläner an. Roggenthien bezeichnete das Vorhaben als „sportlich, aber positiv“. Neben dem zeitlichen Polster plant die Verwaltung auch mit einem kleinen finanziellen Puffer. Eventuell höhere Baupreise könnten abgefedert werden, versicherte Kläner auf Nachfrage von CDU-Ratsherr Gernot Kuhlmann.