Hartgesottene Biker treffen sich in Nuttel

Biker bei Minusgraden am Lagerfeuer: In Nuttel versammelten sie sich zum Nikolaustreffen. © WZ

NUTTEL – Jedes Jahr, wenn das zweite Adventswochenende ansteht, dann verwandelt sich der Garten von Uwe Stefan in der Ortschaft Nuttel zu einem besonderen Camp.

Von Donnerstag bis zum Adventssonntag ist der Rasen am Haus gefüllt mit urigen Zweirädern und meist Männern in lederner, fantasievoller Motorradfahrerkluft, die hier ihre Zelte aufschlagen.

Zeichen dafür, dass das OIdenburger Nikolaustreffen wieder seinen Lauf nimmt.

Insgesamt gesehen steht dahinter eine muntere Runde, ohne Zwang aber mit viel Freiheitswillen, die Uwe Stefan am Grambergsweg beherbergt. „Genau weiß ich es gar nicht, aber es dürfen so 30 bis 40 Motorradfreunde sein, die diesmal über die Tage zu uns gekommen sind“, erklärte der Gastgeber und blickte zufrieden in die Runde rund um das wärmende Feuer auf dem Hof.

Schnell wurde dabei klar, dass hier nur „Camper“ mit ihren Zweirädern waren, die schon einiges an Unbilden des Wetters wegstecken können. Mit anderen Worten: Nicht zimperliche Motorradfahrer, sondern Biker, die auch im Winter unterwegs sind. Leichte Minusgrade? Wen stört’s? Zu dieser Gattung Motorradbegeisterter gehört auch Uwe Stefan, der schon im Winter Touren im verschneiten Skandinavien hinter sich brachte. Das alles nur mit Zelt, Schlafsack und dem Notwendigsten. Entsprechend sah es dann auch im Garten bei Stefans aus. Ob die Liege mit Zeltdach oder ein ganz normales Faltzelt. Die Vehikel waren meist nicht nur einfache Motorräder, sondern pfiffige Eigen-Konstruktionen, ausgerüstet mit allem, was man zum Überleben in der „Wildnis“ braucht. Einige auch mit eigenem Briefkasten am Eingang zum Zelt. Da sind die Motorradfahrer zum Teil recht erfinderisch. So wie Marco Brednow, der mit seinem „Dreirad“, eine Yamaha DJ900 Diversion, ein Motorrad mit Beiwagen, nach Nuttel gekommen war. „Diesmal alleine, aber mit vollem Gepäck“, so der Motorradfan.

Mit dem Motorrad bis zum Nordkap

Mit vor Ort war auch Horst Engelhardt aus Hannover, der eigentlich Pfälzer ist, aber in Hannover arbeitet. In diesem Jahr legte er mal eben mit vier Gleichgesinnten 8.000 Kilometer auf zwei Rädern zurück. Sein Ziel war nämlich das Nordkap. So oder so machten diese Erfahrungen bei den Benzingesprächen die Runde. „Das ist auch Sinn und Zweck unserer Treffen. Wir brauchen kein Programm. Der Austausch und die Fachsimpelei sind das Ziel – und die Termine für die nächsten Motorradtreffen über das Jahr“, erklärte Steffan.

Nach dem Grünkohlessen am Samstag vor dem 2. Advent waren die Teilnehmer gut gestellt. Da wurde geplaudert und die Pläne fürs nächste Jahr geschmiedet. Denn irgendwie sind die Motorradfahrer eine große Familie. „Man tritt sich auf einer der vielen Treffen, gerechnet sind es über das Jahr zwei am Tag, man kann sie gar nicht alle wahrnehmen oder ist zusammen in Urlaub auf den Krädern, oft auch mit der ganzen Familie.