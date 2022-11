Haltegurte für Dötlinger Brandschützer auf Streichliste

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Die Atemschutzgeräteträger der drei Ortswehren wünschen sich ein neues Gurtsystem. Doch das kostet Geld. © Garms, Michael

Brauchen die Feuerwehrkräfte angesichts knapper Kassen ein neues Trägersystem für ihre Atemschutzgeräte? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Brandschutzausschuss der Gemeinde Dötlingen.

Neerstedt – Ohne eine Gegenstimme winkten die Mitglieder des Brandschutzausschusses der Gemeinde Dötlingen am Donnerstagabend die beiden Beschlussvorschläge der Gemeindeverwaltung zum Haushalt und zur Verkehrssicherung durch.

Diskussionsbedarf bestand dennoch: Die Feuerwehr hatte beantragt, die drei Ortswehren in Brettorf, Neerstedt und Dötlingen mit einem neuen Trägersystem für ihre Atemschutzgeräte aufzurüsten, in das bereits ein Haltegurt integriert ist. „Dieses System ist durch die ergonomische Tragweise einsatztaktisch besser und führt zu einer Minimierung des Feuerwehr-Haltegurt-Bestandes“, heißt es in einem entsprechenden Antrag der Brandbekämpfer. Die Gemeinde hatte diesen aufgrund der klammen Haushaltslage mit der Begründung abgelehnt, das bewährte System würde auch funktionieren. „Funktionieren ja, aber nicht so gut“, warb Neerstedts Ortsbrandmeister Martin Einemann in der Ausschusssitzung für die Umrüstung. Er erklärte dem Gremium, warum: Derzeit müssten Atemschutzgeräteträger neben dem Trägersystem für ihre Ausrüstung noch einen zusätzlichen Haltegurt tragen, mit dem sie sich im Einsatz sichern. „Dann hat man zwei Gurte im Beckenbereich sitzen“, erläuterte Einemann. Zudem bestehe so die Gefahr, den Haltegurt zu vergessen. Ein weiterer Vorteil: Die Gurte müssten regelmäßig überprüft werden. Bei dem System für die Atemschutzgeräte übernimmt die Feuerwehrtechnische Zentrale die Kontrolle. „Dadurch würde das Ehrenamt entlastet“, argumentierte der Ortsbrandmeister weiter.

Neues System ist deutlich teurer

Einziger, aber entscheidender Nachteil sind die Kosten. Während ein Haltegurt für 85 Euro zu bekommen ist, muss für das integrierte System etwa 600 Euro pro Person bezahlt werden.

„Dieser Preisunterschied ist erheblich“, begründete Bürgermeisterin Antje Oltmanns die Entscheidung der Verwaltung. Bei etwa 25 bis 30 benötigten Systemen müsste die Gemeinde rund 16 000 Euro investieren. „Ich kann die Feuerwehr verstehen. Aber wir müssen gucken, wo wir einsparen können. Auch wenn es wehtut“, so Oltmanns weiter. Wenn die Gurtsysteme über einen längeren Zeitraum – in einer Ortswehr pro Jahr – ausgetauscht würden, könne der Etat entlastet werden, regte Einemann an. Da auch die herkömmlichen Gurte nach einigen Jahren ersetzt würden, seien zudem die dadurch gesparten Ausgaben zu berücksichtigen.

Erneute Beratung im Wirtschafts- und Finanzausschuss

Weil eine entsprechende Kalkulation noch fehle, schlug Ditte Höfel (CDU) vor, darüber mit entsprechenden Zahlen für 27 neue Trägersysteme im Wirtschafts- und Finanzausschuss erneut zu beraten. Mit diesem Kompromiss war auch Oltmanns einverstanden. „Vielleicht lässt sich die Umrüstung umsetzen, wenn wir sie über mehrere Jahre strecken“, sagte die Bürgermeisterin. Ohne Gegenstimme empfahlen die Ausschussmitglieder daraufhin die Haushaltsplanungen für das kommende Jahr.

Wenig Beratungsbedarf bestand hinsichtlich eines Grundsatzbeschlusses, der den drei Ortswehren erlaubt, den Straßenverkehr bei Umzügen eigenverantwortlich zu delegieren (wir berichteten). Eine Änderung des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes ermöglicht diese Kompetenzerweiterung. Voraussetzung dafür ist der am Donnerstagabend vom Ausschuss empfohlene Beschluss. Erforderlich wird er überhaupt erst, weil die Polizei sich von diesen Aufgaben – bis auf Ausnahmen – vor vier Jahren zurückgezogen hat. Oltmanns betonte, dass die Begleitung von Umzügen weiterhin eine freiwillige Aufgabe für die Feuerwehren bleibe. Höfel begrüßte den Beschluss, kritisierte aber die Sparmaßnahmen, die erst dazu geführt hätten, „dass die Polizei diese Aufgaben nicht mehr erfüllen kann“.