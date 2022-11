Häusliche Gewalt in Dötlingen: Opfer mit großen Erinnerungslücken

Angeklagter teilweise schuldig gesprochen

Amtsgericht Wildeshausen: Die Richterin verurteilte einen 47-jährigen Mann zu einer Geldstrafe.

Vor dem Amtsgericht ging es um häusliche Gewalt in der Gemeinde Dötlingen. Das Opfer, eine 56-jährige Frau, konnte sich aber an vieles nicht mehr erinnern.

Dötlingen/Wildeshausen – „Ich bringe dich um, auch wenn ich dafür zehn Jahre in den Knast muss.“ Mit diesen Worten soll ein 47-jähriger Mann im Juli dieses Jahres die Frau bedroht haben, mit der er in einer Zweier-Wohngemeinschaft in der Gemeinde Dötlingen lebt. Er soll sie auch mehrfach geschlagen und bei einem anderen Vorfall Bierflaschen nach ihr geworfen haben. Deswegen musste er sich am Mittwoch wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung sowie Bedrohung vor dem Amtsgericht Wildeshausen verantworten und profitierte dabei erheblich von den Erinnerungslücken der 56-Jährigen. Letztendlich verurteilte ihn die Richterin wegen zwei Fällen der Körperverletzung und einer Bedrohung zu einer Geldstrafe von 65 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro.

Das Duo lebt schon seit ein paar Jahren zusammen. Kurz nach dem Weihnachtsfest vergangenen Jahres sollte es laut Anklage schon einmal geknallt haben. Der 47-Jährige sollte ungeöffnete Bierflaschen nach der 56-Jährigen geworfen und sie am Kopf getroffen haben. Sicher ist: Die Frau erlitt blutende Wunden an den Beinen und der Wade sowie einen Bluterguss am Kopf.

Angeklagter beteuert seine Unschuld

„Ich habe nichts getan“, verteidigte sich der Mann. Er schlage keine Frauen. Man habe gemeinsam getrunken. Dann habe seine Mitbewohnerin ihn beleidigt, provoziert und seine Dokumente versteckt. Aus Wut habe er Bierflaschen auf den Boden geworfen.

Anders also noch bei der Vernehmung durch die Polizei konnte sich die 56-Jährige nun nicht mehr an eine Körperverletzung erinnern. „Ich denke, da habe ich mich gestoßen“, meinte sie zur Verletzung am Kopf. Sie sei barfuß durch die Splitter gelaufen, erklärte sie die blutenden Wunden an den Füßen. „Und die Wade?“, hakte die Richterin nach. „Das weiß ich wirklich nicht mehr“, hieß es. Infolge des Vorfalls war die Polizei gerufen worden. Die Beamten hatten fast drei Promille Atemalkohol bei der Frau gemessen. Später hatte sie ihre erste, belastende Aussage zurückziehen wollen. „Er hat mir niemals etwas angetan“, hatte sie stattdessen mitgeteilt.

Gemeinsames Angeln an der Hunte eskaliert

Im Sommer fuhr das Duo dann gemeinsam zum Angeln an die Hunte. Wieder war Alkohol im Spiel. Offenbar beschuldigte er sie, sein Handy gestohlen zu haben. Als Strafe warf der 47-Jährige ihr Mobiltelefon ins Wasser. Auch soll er sie geschlagen haben. Die beiden übernachteten offenbar dennoch im Auto. Als sie dann am nächsten Tag zurückfuhren, soll er ihr im Wagen mit der Faust ins Gesicht geboxt haben, weil sie das Radio bediente. Später soll er in der gemeinsamen Wohnung ausgerastet sein, sie weiter geschlagen, an den Haaren gezogen und mit dem Tode bedroht haben. Die völlig aufgelöste 56-Jährige floh zu Nachbarn, die die Polizei alarmierten.

Vor Gericht zeigten sich nun wiederum Erinnerungslücken. „Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war“, so die Zeugin. Auf die Verletzungen, mehrere Blutergüsse, angesprochen, hieß es nur: „Ich bin gefallen.“ Die Richterin bohrte jedoch nach. „Ich glaube Ihnen nicht. Ich möchte, dass Sie mir die Wahrheit sagen. Haben Sie Angst?“ Das verneinte die Frau, gab dann aber doch zu, dass ihrem Mitbewohner im Auto die Hand ausgerutscht sei. „Es ist möglich, dass er später gesagt hat, dass er mich umbringt. Ich denke aber nicht, dass er mir wirklich etwas antun würde“, sagte sie weiter.

Die zweite Zeugin war die Nachbarin, zu der die 56-Jährige geflüchtet war. Sie berichtete, die Frau sei völlig verzweifelt und aufgelöst gewesen. Auch habe sie vom Haareziehen, Schlagen und der Todesdrohung berichtet.

„Ich bin nicht von der Unschuld überzeugt, kann viele Taten aber nicht nachweisen“, meinte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Der Angeklagte sei wegen zweifacher Körperverletzung und Bedrohung zu bestrafen. Das sah die Richterin ähnlich und urteilte wie beantragt.

Täter strafrechtlich bisher noch nicht in Erscheinung getreten

Zugunsten des 47-Jährigen wertete die Vorsitzende, dass der Mann strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten war und wahrscheinlich provoziert wurde. „Ich glaube Ihnen, dass Sie sonst kein Mensch sind, der zur Gewalt neigt und dass es Ihnen leidtut.“ Trotzdem habe er sich schuldig gemacht. Die Geldstrafe solle ihm wehtun. Die Richterin riet vom gemeinsamen Trinken ab.

Der Angeklagte hat jetzt eine Woche Zeit, um in Berufung zu gehen. Ansonsten ist das Urteil rechtskräftig. Erst einmal fuhr er allerdings gemeinsam mit der 56-Jährigen nach Hause.