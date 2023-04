GWO präsentiert Pläne zum Projekt „Immenhuus“ in Dötlingen

Von: Leif Rullhusen

GWO-Geschäftsführer Gerhard Wessels (l.) erläutert die geplanten Baumaßnahmen. © Leif Rullhusen

Bei der Vorstellung zum Baustart des Projektes „Immenhuus“ gab es viele kritische Fragen. In zweieinhalb Wochen rücken die Bagger an.

Dötlingen – Kritik am mangelnden Hochwasserschutz, an den bevorstehenden Baumaßnahmen in der Brut- und Setzzeit sowie an dem gesamten Projekt „Immenhuus“ in einem Landschaftsschutzgebiet: Die Delegation der Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg (GWO) um Geschäftsführer Gerhard Wessels wurde am Mittwochnachmittag in Dötlingen nicht nur mit offenen Armen empfangen.Die GWO hatte die Öffentlichkeit zum ehemaligen Honighof geladen, um ihre Pläne mit der Immobilie zu präsentieren. „Wir werden hier keine Gastronomie einrichten und auch nichts verkaufen. Das wollen und dürfen wir auch gar nicht. Wir wollen hier Honig herstellen“, versicherte Wessels gleich zu Beginn.

Neun Arbeits- und Qualifizierungsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen

Die GWO wolle an dem Standort neun Arbeits- und Qualifizierungsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen im Bereich der Landwirtschaft einrichten. Dazu sollen eine Imkerei aufgebaut sowie Honig und Im-kereinebenprodukte hergestellt werden. Zudem sei geplant, dass auf einer benachbarten Weide ein paar Schafe und ein Esel weiden.

Für diese Pläne will die gemeinnützige Organisation das bereits stehende Gebäude umbauen und deutlich erweitern. Die Arbeiten für einen entsprechenden Anbau, der die Grundfläche von 90 auf 220 Quadratmeter mehr als verdoppelt, starten in zweieinhalb Wochen. Damit die Besucher eine Vorstellung von den Ausmaßen bekommen, hatten die GWO-Mitarbeiter den zukünftigen Grundriss schon mal mit Baustellenband abgetrennt. „Wir haben bereits sämtliche Genehmigungen des Landkreises vorliegen“, erklärte Wessels. Wenn alles gut läuft, könnten die Baumaßnahmen noch Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Investitionen von 600.000 Euro

„Bei uns sind Menschen beschäftigt, die sehr ruhige Arbeitsplätze mit wenigen äußeren Reizen benötigen. Und das ist hier gegeben“, begründete der GWO-Chef die Entscheidung für den Standort. „Wir freuen uns, dass hier ein zukunftsfähiges Projekt zustande kommt“, sagte Fabian Ebelt, Verwalter des Tabken-Hofes. Von dem hat die GWO das 6 000 Quadratmeter große Grundstück für 50 Jahre in Erbpacht übernommen. In den Um- und Erweiterungsbau investiert sie rund 600 000 Euro.

Kritische Fragen hatten vor allem Carlo Beeskow sowie Marianne Bernhard-Beeskow vom Nabu Dötlingen-Wildeshausen. Bernhard-Beeskow misstraute vor allem dem Hochwasserschutz. „Wir werden das tun, was der Landkreis von uns erwartet“, hatte Wessels dazu erklärt. Das Gelände müsse so gestaltet werden, dass das Wasser vom tief gelegenen Haus wegfließen könne. Vielleicht müssten auch Drainagerohre verlegt und Abschottungen an den Türen installiert werden, ging der verantwortliche Architekt Bernd Kampling etwas mehr ins Detail. „Es sollten auch keine bodentiefen Fenster eingebaut werden“, so Kampling weiter. Das bedeute also, dass mit dem Bau begonnen werde, obwohl es noch gar kein fertiges Hochwasserschutzkonzept gebe, bemängelte Bernhard-Beeskow. „Das Haus liegt schließlich in einem Wasserschutzgebiet und in direkter Nachbarschaft von Überschwemmungswiesen der Hunte“, erklärte sie. Dementsprechend sensibel müsse auch mit dem Abwasser umgegangen werden. Deshalb müsse bei der Reinigung auf biologisch nicht abbaubare Produkte verzichtet werden, forderte sie.

Feldweg soll nicht asphaltiert werden

Ein weiteres Thema mit Diskussionspotenzial waren der zukünftige Verkehr zum Immenhuus über einen unbefestigten Feldweg und die Versiegelung des Bodens durch Pflasterung. „Den Verkehr halten wir so gering wie möglich“, erläuterte Wessels. Die Beschäftigten würden morgens mit einem Kleinbus gebracht und am Nachmittag wieder abgeholt. Dazwischen kämen nur in Ausnahmefällen Fahrzeuge. Vor 7.30 Uhr und nach 16 Uhr stehe das Haus leer. Eine Asphaltierung des Feldweges sei aktuell nicht geplant. Das bestätigte auch Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns. Direkt am Haus würden die drei in der Baugenehmigung vorgeschriebenen Parkplätze entstehen.

Ebenfalls störend für die Tierwelt sei laut Bernhard-Beeskow zukünftig die Beleuchtung rund um das Immenhuus. Auf die könne aus Sicherheitsgründen natürlich nicht verzichtet werden, entgegnete der GWO-Geschäftsführer. Allerdings beschränke sich das künstliche Licht auf die Betriebszeiten.

Unverständnis über Genehmigung in Landschaftsschutzgebiet

Auch auf die derzeitige Brut- und Setzzeit werde Rücksicht genommen, erklärte Wessels. „Die Bautätigkeit wird nur in einem dafür vorgesehenen Rahmen passieren“, versicherte er. „Wir haben der Gemeinde und dem Kreis vorab mitgeteilt, was wir planen, entsprechende Anträge gestellt und Auflagen bekommen, die wir umsetzen“, entgegnete Wessels auf die Kritik. „Unser Ziel ist die nachhaltige Nutzung des Geländes im Sinne eines Projektes für Mensch und Natur.“ Das Projekt der GWO sei gut, nur gebe es genügend andere Plätze in Dötlingen, wo die Beschäftigten ungestört hätten arbeiten können. Sie verstehe nicht, warum der Landkreis das Bauvorhaben in einem Landschaftsschutzgebiet genehmigt habe, sagt Bernhard-Beeskow. Eine Antwort konnten die Verantwortlichen am Mittwoch darauf nicht geben. Sie waren der Einladung der GWO zu der Informationsveranstaltung nicht gefolgt.