Ostrittrumer Landpartie entwickelt sich zum wahren Besuchermagneten

Ostrittrum - Von Tanja Schneider. Um die Resonanz auf die Ostrittrumer Landpartie sowie die Stimmung während der dreitägigen Veranstaltung zu beschreiben, reichte Gitte Grashorn ein Wort: „Bombastisch“, sagte die Mitorganisatorin des sommerlichen Treibens auf dem Hof Schweers, zu dem es zwischen Freitag und Sonntag täglich mehrere Hundert Besucher zog. Wer die Hürde der Parkplatzsuche überwunden hatte, tauchte in eine Welt voller Kreativität ein.

Etwa 30 Aussteller boten auf dem Hof, in der Diele sowie der Scheune alles, was das Besucherherz begehrt – und dies in einem außergewöhnlichen Ambiente. Zwischen altem Gemäuer und Holzbalken erstreckte sich eine komplette Einkaufswelt, die von der Liebe zum Detail geprägt war.

Einige Aussteller waren über Tage mit dem Aufbau sowie der Gestaltung beschäftigt, und die Gäste wussten dies zu schätzen. „Wow“, „Wahnsinn“ und „Sieht das gut aus“ waren wohl die häufigsten Kommentare. Besonders der hintere Bereich der Scheune, in dem sich Landpartie-Mitveranstalterin und Floristin Jennifer Haverkamp „ausgetobt“ hatte, sorgte für beeindruckte Gesichter. Die Inhaberin vom „StrukturWerk“ zeigte, dass Tischdekoration vielmehr sein kann als ein paar Kerzen und Blumen.

Inspiration und nützliche Tipps für die Einrichtung des Hauses und die Gestaltung des Gartens waren während der drei Tage die begehrteste „Ware“. Praktischerweise waren viele der empfohlenen Artikel auch gleich vor Ort erhältlich. Von wohlriechender Seife und gleichermaßen bequemen wie schönen Sofakissen über pflegeleichte Fahrradtaschen und exklusiven Schmuck bis hin zum individuellen Blumenarrangement reichte das Angebot.

Viele kauften nicht nur, sondern informierten sich auch

Auch über den optimalen Sonnenschutz in Form von Markise oder Rollladen, ausgeklügelte Beleuchtungskonzepte und Öfen für kältere Tage konnten sich Interessierte schlau machen. Kaum ein Besucher verließ ohne Einkäufe oder zumindest Infomaterial den Hof Schweers.

Das viele Schauen, Stöbern und Shoppen erforderte zwischendurch natürlich Verschnaufpausen. Dementsprechend voll waren die Tische auf dem Hof unter der großen Linde sowie im Garten vor dem Kaffeehaus. Ein Plätzchen fand sich aber immer, um das schöne Wetter, eine Tasse Kaffee oder erfrischende Weißweinschorle zu genießen.

Kulinarisch wurden die Besucher ebenfalls verwöhnt – auch wenn das „Donnerwetter“ nach kurzer Zeit ausverkauft war. Dafür hatte das Team von „Oeni – Genuss vom Bus“ aber noch die „Zarte Granate“ mit Hähnchenbrust und das „Mozzige Krüstchen“ mit Mozzarella parat. Leckereien rund um die Kartoffel, Kuchen und sogar Hühnersuppe rundeten das Angebot ab.

Sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern herrschte beste Laune. Mürrische Gesichter suchte man vergebens. „Ich glaube, es liegt am Wetter. Die Leute sind einfach nur entspannt und haben Spaß“, waren Grashorn und Haverkamp zufrieden.