Gute Aussichten für den Dorfladen

Verein prüft An- sowie Neubau auf dem Brettorfer Bahnhofsgelände

+ Die Vertreter des Dorfladens Brettorf sprachen mit Bauamtsleiter Uwe Kläner (l.) über den Standort und freuten sich über eine 500-Euro-Spende, die Anita Brengelmann (Vierte v.r.) für den Kreativkreis der Kirchengemeinde übergab. Foto: Büttner

Brettorf – Nachdem der erste Standort im Gewerbegebiet „Neuer Kamp“ nicht mehr infrage kommt (wir berichteten), haben sich nun neue Perspektiven für den geplanten Dorfladen in Brettorf ergeben. Der im Juni gegründete wirtschaftliche Verein hat von einem Planungsbüro das Bahnhofsgelände prüfen lassen. Herausgekommen sind zwei Möglichkeiten – ein Anbau an das Bahnhofsgebäude oder ein Neubau auf der dortigen Obstbaumwiese. Beide Alternativen sollen nun weiter untersucht werden. Dies berichteten der Arbeitskreis und der Vereinsvorstand am Samstag während eines Ortstermins mit Vertretern der Gemeindeverwaltung.