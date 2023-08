Gut besuchte Hochzeitsausstellung „Marry me im Püttenhus“

Von: Leif Rullhusen

Traurednerin und -künstlerin Julia Häufele stellte ihre Arbeit im Rahmen einer simulierten Hochzeit vor. © Leif Rullhusen

Die Hochzeitsausstellung „Marry me im Püttenhus“ am Sonntag in Dötlingen war richtig gut besucht. Kein Wunder: Die Organisatoren hatten eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt und das Wetter verwöhnte mit Sonnenschein. Eine Wiederholung wird es trotzdem nicht geben.

Dötlingen – Zufriedener hätten Ariane Kreße vom Dötlinger Bürger- und Heimatverein und Mirja Buss, Inhaberin des Brautmodengeschäftes „Marry me“ in dem Künstlerdorf, am Sonntagnachmittag kaum aussehen können. Sie hatten auch allen Grund zu strahlen: Die von ihnen gemeinsam organisierte Hochzeitsausstellung „Marry me im Püttenhus“ war richtig gut besucht. Zudem spielte das Wetter mit und verwöhnte Gäste sowie Aussteller mit herrlichstem Sonnenschein.

„Für Regen hätten wir auch einen Plan-B gehabt, ich bin aber froh, dass wie den nicht aus der Tasche ziehen mussten“, erklärte Kreße mit einem Blick auf den Garten des Püttenhuses, in dem gerade die beiden Traurednerinnen Alexandra Preuss und Julia Häufele dem Publikum bei einer simulierten Hochzeitsfeier – selbstverständlich mit passend gekleidetem Brautpaar – ihr Repertoire zeigten.

Jede Menge Anregungen für die Trauung und die anschließende Feier

Weil Kreße mit ihrem Team vom Bürger- und Heimatverein die Renovierungsarbeiten im Püttenhus abgeschlossen hatte und Buss gleichzeitig die Eröffnung ihres Geschäfts direkt gegenüber plante, hatten die beiden Frauen kurzerhand die Hochzeitsausstellung auf die Beine gestellt. Heiratswillige und Interessierte fanden am Sonntagnachmittag rund um das neue Brautmodengeschäft und das Fachwerkhaus am Heideweg, das nun auch wieder für Trauungen zur Verfügung steht, jede Menge Anregungen für diesen ganz besonderen Tag. Vorführungen, kleine Häppchen der örtlichen Gastronomie und Gewinnspiele rundeten das Angebot ab.

Mirja Buss in ihrem neuen Brautmodengeschäft. © Leif Rullhusen

Das Konzept kam an: Von der ersten Minute an war die Ausstellung richtig gut besucht. „Bei mir standen die ersten Interessierten schon eine halbe Stunde vorher vor der Tür“, berichtete Buss begeistert. Vor ihrem Brautmodengeschäft bildeten sich immer wieder Schlangen. „Wir mussten den Einlass zwischendurch schon stoppen, weil sich drinnen sonst niemand mehr hätte bewegen können“, erklärte die Inhaberin. Aber auch auf ihrem Hof gab es genug zu entdecken. Wer wollte, konnte sich schon einmal professionell schminken lassen, Hochzeitsdeko zum Ausleihen in Augenschein nehmen oder sich über die passende Floristik beraten lassen. Sogar ein „Videograph“ für den perfekten Hochzeitsfilm war vor Ort. Eins hatten die Aussteller gemeinsam: Sie kommen aus der Umgebung.

Persönliche Beziehung zum Püttenhus

Traurednerin und -künstlerin Häufele hat sogar eine ganz persönliche Beziehung zum Püttenhus. Die Oldenburgerin war vor ein paar Jahren zur Trauung ihres Cousins dort. „Das Püttenhus hat mir damals schon gefallen. Jetzt, nach der Renovierung, ist es noch schöner“, schwärmte Häufele. Als sie von den Plänen zur Ausstellung von ihrer Schwiegercousine erfuhr, sei für sie sofort klar gewesen, dass sie dabei sein muss.

Ariane Kreße im frisch renovierten Püttenhus. © Leif Rullhusen

Trotz des großen Erfolges soll „Marry me im Püttenhus“ eine einmalige Aktion anlässlich der Doppeleröffnung bleiben. „Wir werden aber weiter eng miteinander kooperieren“, erläuterte Kreße. Einige Events, zum Beispiel ein Fotoshooting, seien bereits geplant.

Wer wollte, konnte sich professionell schminken lassen. © Leif Rullhusen

Immer wieder bildete sich vor dem Eingang des neuen Geschäftes eine Schlange. © Leif Rullhusen