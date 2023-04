Grundschulen in Dötlingen und Neerstedt nehmen neue Lüftungsanlagen in Betrieb

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Hausmeister Heiner Ulrich schaltet im Hintergrund die neue Lüftungsanlage in der Grundschule Dötlingen an. Mitglieder der Baufirmen, der Verwaltung und der Schule sind froh über das neue Gerät. © vorwerk

Für die Konzentration der Schüler sollen die Anlagen den CO₂-Gehalt in der Luft so gering wie nötig halten. Baufirmen mussten Gas geben, damit die Maßnahme finanziell gefördert wird.

Dötlingen/Neerstedt – Hausmeister Heiner Ulrich schaltet am Montag in der Grundschule Dötlingen in einem Klassenraum die neue Lüftungsanlage an. Wenige Minuten dauert es, bis sie hochfährt. Ein leichtes Brummen ist zu hören. Es ist das erste Mal, dass die neue Anlage in Betrieb genommen wird. In der Grundschule Dötlingen wurden sieben Lüftungsanlagen installiert – in der Grundschule Neerstedt 14, vier davon in der Förderschule Lernen, die ihre Räume im gleichen Gebäude hat.

Bürgermeisterin Antje Oltmanns stellt sich direkt unter eine der Anlagen, lauscht den Geräuschen. Auch die Leiterin der Grundschule Dötlingen, Melanie Kahnt-Bock, stellt sich unter das Gerät. „Das ist ein bisschen meine Sorge, dass es zu laut ist. Da hatten wir mit den alten Anlagen Probleme. Unruhige Kinder werden dann noch unruhiger“, befürchtet sie. Ken Runge von der Firma Funke ist Projektleiter für die neuen Lüftungsanlagen. Er entgegnet Kahnt-Bock: „Das Gerät läuft jetzt gerade auch auf voller Auslastung. Normalerweise springt es ja erst langsam an, wenn im Raum so viel Luft verbraucht ist, dass sie mit Luft von draußen ausgetauscht werden muss. So laut wie jetzt wird es also selten sein.“ Ganz ohne Geräusche werde es nicht gehen, erklärt Dötlingens Bauamtsleiter Uwe Kläner. Kahnt-Bock lenkt ein: „Das sehe ich ein.“

Fördergeber hatte Inbetriebnahme bis Ende April festgesetzt

Johannes Bäker, Fachplaner des Ingenieurbüros Wempe und Partner aus Visbek, der die Planungsarbeiten und Bauausführungen – genau wie die Firma Rolfes-Hauth-Jacobi aus Wildeshausen – begleitete, gibt zu verstehen: „Wir mussten festlegen, welche Geräte überhaupt lieferbar sind. Bei anderen hätten wir zwölf bis 16 Monate gewartet. Das wäre zu lang gewesen.“ Der Fördergeber hatte die Inbetriebnahme bis zum 30. April festgesetzt.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat die Maßnahme im Rahmen der „Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren“ mit 80 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von etwa 700 000 Euro bezuschusst. „Die Baufirmen haben wirklich richtig Gas gegeben, um das Projekt rechtzeitig fertigzustellen“, lobt Bürgermeisterin Oltmanns.

Zu Corona-Zeiten sei die Idee der Lüftungsanlagen entstanden

2021 sei die Idee der Lüftungsanlagen entstanden – während der Corona-Pandemie. „Damals haben wir uns gefragt, wie lange Corona geht und ob man die Anlage überhaupt braucht, wenn die Pandemie zu Ende ist. Wir haben uns dann dafür entschieden. Sie sind einfach gut für die Raumluft“, erklärt Oltmanns. Sie gibt zu, dass die Entscheidung vor allem dann leichter fiel, als klar war, dass die Maßnahme mit 80 Prozent bezuschusst wird. Der Anteil, den die Gemeinde übernommen hat, sei dadurch „überschaubar“.

350 bis 400 Kilogramm wiegen die Lüftungsanlagen, die in allen Räumen so weit wie möglich in die Ecke und so hoch wie möglich unter die Decke installiert worden sind. „Es kamen schon die Fragen, ob jetzt überhaupt noch das Fenster aufgemacht werden soll. Selbstverständlich. Es soll ruhig weiter gelüftet werden“, betont Bäker. Letztlich seien die neuen Geräte vor allem dafür da, den CO2-Gehalt im Klassenraum so gering wie nötig zu halten. „Die Kinder sollen ja konzentriert arbeiten und lange durchhalten. Das geht am besten mit einer guten Luftqualität“, betont Bäker.

Geräte laufen über Zeitschaltuhr

Die neuen Geräte funktionieren über eine Zeitschaltuhr. „Im Sommer wird es wichtig sein, das Gerät nachts anzuschalten, damit die kalte Luft in den Raum kommt und die Kinder morgens in einem gut gekühlten Klassenzimmer sitzen“, sagt Runge. In einigen Räumen, vor allem in der Grundschule Neerstedt, müssen noch Restarbeiten durchgeführt werden. Dort fehlt teilweise die Deckenverkleidung. Dennoch laufen die Geräte. Bäker sagt: „Da sind Grundeinstellungen eingestellt. Nach etwa drei Wochen werden wir die Erfahrungen der Lehrkräfte besprechen und eventuell Feinjustierungen vornehmen.“