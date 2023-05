Grundschule Neerstedt bewirbt sich um Zertifizierung als Naturparkschule

Erst die dritte im gesamten Landkreis

Die Grundschule Neerstedt engagiert sich schon seit Längerem im Umweltweltschutz.

Die Neerstedter Grundschule ist auf dem Weg zur Naturparkschule. Die ersten Projekte sind schon fest geplant.

Neerstedt – Die Neerstedter Grundschule hat sich um die Auszeichnung als Naturparkschule beworben. Im vergangenen Monat beschloss der Vorstand die Teilnahme an dem bundesweiten Projekt. Eine Kooperationsvereinbarung mit dem Verband Deutscher Naturparke (VDN) wurde bereits unterzeichnet. „Dort liegt der Antrag derzeit zur Sichtung“, berichtet Oliver Knagge, Geschäftsführer des Zweckverbandes Naturpark Wildeshauser Geest. Der Verband gebe die Zertifizierung nach Prüfung „auf dem kleinen Dienstweg“ frei. „Hinterhergeworfen bekommen die Schulen sie aber nicht“, betont Knagge nachdrücklich. „Sie müssen schon einiges dafür tun.“ In der Regel dauere es zwischen acht Wochen und drei Monaten, bis die entsprechende Urkunde offiziell übergeben werde.

Exkursion ins Nerrstedter Moor

Die Grundschule ist erst die dritte im gesamten Landkreis Oldenburg, die sich an dem Projekt beteiligt. In Kürze wird Knagge die Auszeichnung in Neerstedt überreichen. Dort sind im Rahmen der zukünftigen Kooperation für Juni schon die ersten beiden Ausflüge geplant. Gemeinsam mit Naturparkführer Gerold Schnier geht es in das nahe gelegene Neerstedter Moor. Solche Exkursionen werden demnächst häufiger auf dem Lehrplan der Erst- bis Viertklässler stehen. „Die Naturparkschulen können die Angebote unserer Natur- und Landschaftsführer kostenlos nutzen“, erläutert Knagge. Auch die kreisübergreifende Zusammenarbeit fördere der Zweckverband. Dafür gebe es sogar ein entsprechendes Budget. „Wenn einer Schule bei uns zum Beispiel das Geld für den Bus fehlt, um das Umweltzentrum am Dümmer zu besuchen, können wir helfen“, so der Geschäftsführer. Auch Unterrichtsmaterial stehe den Naturparkschulen kostenlos zur Verfügung.

Schafe auf einer Weide in Poggenpohls Moor bei Ostrittrum. Dort könnten die Schüler demnächst ein Gebiet zur Pflege bekommen.

Der Zweckverband hatte im vergangenen November sämtliche Schulen im Landkreis in einem Schreiben auf das VDN-Projekt aufmerksam gemacht. Drei bewarben sich daraufhin. Die Hunteschule und die Schule „Gut Spascher Sand“ in Wildeshausen sind bereits zertifiziert, die Grundschule Neerstedt wird demnächst folgen. Für Lehranstalten, die sich schon im Umwelt- und Naturschutz engagieren, sei die Teilnahme relativ einfach, so Knagge. Für alle anderen lägen die Hürden dagegen relativ hoch.

Engagement in Mooren forcieren

Die Grundschule in Neerstedt engagiert sich schon länger für nachhaltige Entwicklung. Sie ist seit vielen Jahren Umweltschule, kooperiert mit dem Regionalen Umweltbildungszentrum (RUZ) in Hollen und hat einen eigenen Schulwald angelegt. Forcieren will Rektorin Andrea Selke zukünftig das Engagement in den Mooren vor der Haustür. Die Lehranstalt könnte die Pflegepatenschaft für ein Stück im Poggenpohls- oder im Neerstedter Moor übernehmen. „Was sich eignet, werden wir in Kooperation mit der Schule herausfinden“, erklärt Knagge. „Die Mädchen und Jungen müssen mit Sicherheit kein komplettes Moor entkusseln.“

Ein Freibrief ist die Auszeichnung für die Schulen nicht. „Sie kostet nichts, erfordert aber inhaltliche Arbeit“, verdeutlicht der Naturpark-Geschäftsführer. So müsse jede Naturparkschule jährlich einen Bericht schreiben und sich regelmäßig rezertifizieren.