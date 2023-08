Grundschule Neerstedt als dritte Naturparkschule im Landkreis Oldenburg zertifiziert

Von: Leif Rullhusen

Glückliche Gesichter: Gemeinsam mit dem Schülerrat freuen sich Antje Oltmanns (hinten, v.l.), Andrea Selke, Oliver Knagge, Jonas Marhoff und Annika Garms über die Auszeichnung. © Annabell Steinmüller

Neerstedt – Umweltschule ist sie bereits seit einigen Jahren. Nun darf sich die Neerstedter Grundschule auch Naturparkschule nennen.

Im Rahmen der ersten Schülerratssitzung der Klassensprecher in diesem Schuljahr überreichte Oliver Knagge, Geschäftsführer des Zweckverbandes Naturpark Wildeshauser Geest, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Jonas Marhoff und Annika Garms das entsprechende Zertifikat an Rektorin Andrea Selke.

„Ihr seid erst die dritte von mehr als 80 Schulen in der Wildeshauser Geest, die diese Auszeichnung bekommt“, erklärte Marhoff, der das Naturparkschulen-Projekt koordiniert, anlässlich der Übergabe in der Aula. „Damit gehört ihr zur großen Familie der Naturparkschulen in Deutschland“, ergänzte Knagge. Nur wenige hundert Lehranstalten zwischen Flensburg im Norden und Garmisch im Süden dürften sich derzeit so nennen.

Nachhaltigkeit ist schon lange ein großes Thema

Entsprechend stolz ist Bürgermeisterin Antje Oltmanns. „Ich bin total glücklich, dass unsere Schule diese Auszeichnung erhält“, sagte die Verwaltungschefin. Nachhaltigkeit sei dort schon lange ein großes Thema und werde „mit viel Herzblut“ betrieben. Als Umweltschule arbeite sie unter anderem eng mit dem Regionalen Umweltbildungszentrum (RUZ) in Hollen zusammen. Schulleiterin Selke sagte, sie freue sich auf die neue Kooperation mit dem Zweckverband, die den Kindern neue Naturerlebnisse bieten werde.

Die Auszeichnung hatte die Schule zwar schon in der Tasche, trotzdem mussten die Mitglieder des Schülerrates am Dienstag noch ihr Wissen über Flora, Fauna, Geschichte und Geografie der Wildeshauser Geest testen lassen. Frei nach der TV-Kinderquizsendung „1, 2 oder 3“ hatte Marhoff fünf Fragen und jeweils mehrere Lösungen dazu mitgebracht. Dass die Wildeshauser Geest nicht an die Nordsee grenzt, wussten noch alle Mädchen und Jungen, dass das Murmeltier nicht hier, sondern in den Bergen lebt die meisten und dass die Megalith-Gräber rund 5000 Jahre alt sind dann niemand mehr. Geschlossen hatten sich die Kinder für die Lösungsmöglichkeit 2 000 Jahre entschieden. Unabhängig von der Zahl der gewussten Antworten bekamen aber alle die brandneuen Bastelbögen des Zweckverbandes, aus denen richtig zusammengeklebt heimische Tiere entstehen.

Im November alle Schulen angeschrieben

Der Verband hatte im vergangenen November sämtliche Schulen im Landkreis in einem Schreiben auf das Projekt des Verbandes Deutscher Naturparke (VDN) aufmerksam gemacht. Seit zehn Jahren vergibt der VDN diese im Bereich der Wildeshauser Geest bislang wenig verbreitete Auszeichnung. Neben der Neerstedter Grundschule sind nur die Hunteschule und die Schule „Gut Spascher Sand“ in Wildeshausen zertifiziert. Eine weitere im Gebiet der Wildeshauser Geest, allerdings im Landkreis Vechta, werde zeitnah folgen, berichtete Knagge. Zudem gebe es eine Anfrage aus der Gemeinde Großenkneten. Marhoff, der beim Zweckverband die Naturparkschulen betreut, will das Projekt in den nächsten Jahren auf Kindergärten ausweiten.

Schon seit einiger Zeit einen eigenen Schulwald

Für Lehranstalten, die sich schon im Umwelt- und Naturschutz engagieren, sei die Teilnahme relativ einfach, so Knagge. So betreuen die Neerstedter Mädchen und Jungen zum Beispiel seit einiger Zeit ihren eigenen Schulwald. Für alle anderen lägen die Hürden dagegen relativ hoch. Nach der Auszeichnung müssen die Schulen das Thema unter anderem in den Unterricht einbinden sowie entsprechende Exkursionen unternehmen. Unterstützung bekommen sie vom Naturpark. Sie können zum Beispiel die Angebote der Natur- und Landschaftsführer kostenlos nutzen. Auch die kreisübergreifende Zusammenarbeit fördert der Zweckverband. Dafür gebe es sogar ein entsprechendes Budget. „Wenn einer Schule bei uns zum Beispiel das Geld für den Bus fehlt, um das Umweltzentrum am Dümmer zu besuchen, können wir helfen“, verdeutlichte der Geschäftsführer. Auch Unterrichtsmaterial stehe den Naturparkschulen kostenlos zur Verfügung.

Ausruhen kann sich die Neerstedter Grundschule auf dieser Auszeichnung übrigens nicht. „Das ist kein Selbstläufer. Wir überprüfen die Zertifizierung alle paar Jahre“, erläuterte Knagge.

An diesen Westen sind die Kinder der Naturparkschulen in der Wildeshauser Geest bei Ausflügen zu erkennen. © Leif Rullhusen

Für jede richtige Antwort der fünf Quizfragen verteilt Jonas Marhoff an die Kinder ein Buchenblatt. © Leif Rullhusen