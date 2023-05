Grundschüler aus dem Landkreis spielen Faustballmeister in Brettorf aus

Von: Leif Rullhusen

Der Jubel der Sieger: Drei der vier Mannschaften aus Ahlhorn und Neerstedt freuen sich über ihren Erfolg. Das Jungs-Team „Ahlhorn 9“ fehlt. © Leif Rullhusen

Während die einen jubelten, vergossen die anderen mitunter Tränen: 25 Teams kämpften am Dienstag in Brettorf um die Grundschulmeisterschaft im Faustball.

Brettorf – Neben kräftigem Siegerjubel gab es auf dem Brettorfer Sportplatz am Dienstag auch so manche Träne über verlorene Spiele. 25 Teams aus fünf Schulen waren gegeneinander angetreten, um in vier Spielklassen die Grundschulfaustballmeister im Landkreis Oldenburg auszuspielen. Mitmachen konnten sämtliche Kinder der dritten und vierten Klassen.

Die Finalbegegnungen entschieden bei den Mädchen die Teams „Ahlhorn 5“ (Anfängerklasse) und „Neerstedt 4“ (Leistungsklasse) für sich. Bei den Jungs gewannen „Ahlhorn 9“ (Anfängerklasse) und „Ahlhorn 12“ (Leistungsklasse). Stolz könnten aber alle Mannschaften darauf sein, dass sie dem Regen getrotzt hätten, betonte Turnierleiter Tobias Kläner im Rahmen der Siegerehrung. Denn das seit Jahrzehnten vom TV Brettorf organisierte Turnier brach mit einer lieb gewonnenen Tradition. Statt wärmendem Sonnenschein trieb der Wind tiefgraue Regenwolken über das Sportgelände am Bareler Weg. „Was das Wetter angeht, sind wir normalerweise vom Glück geküsst“, erklärte Kläner. Noch nie habe es geregnet.

Vom Regen überrascht

Mit entsprechendem Optimismus hatte das Organisationsteam die Spielfelder dementsprechend ausschließlich auf dem Sportplatz und nicht – wie beim Turnier der weiterführenden Schulen vor knapp zwei Wochen – in der Halle vorbereitet. „Drinnen hätten wir auch gar nicht genügend Platz gehabt. Außerdem war der Regen damals abzusehen, heute hat er uns überrascht“, erläuterte der Turnierleiter und Cheforganisator. Die Mannschaften aus Ahlhorn, Huntlosen, Neerstedt, Sage sowie der Grundschule „Lange Straße“ in Ganderkesee stellten sich aber gut auf den Dauernieselregen und die entsprechend schwierigen Platzverhältnisse ein. „Die Kinder haben das völlig unerschrocken durchgezogen“, war Kläner von dem Faustball-Nachwuchs begeistert.

Jeweils zwei Mal fünf Minuten dauerte eine Partie. Dabei mussten die Sportler immer nach fünf Punkten rotieren. „Damit jeder einmal auf jeder Position spielt“, erklärte der Turnierleiter. Zunächst traten die Mädchen und Jungen in mehreren Gruppen gegeneinander an, aus denen sich die jeweils besten fürs Finale qualifizierten. Der Spielmodus war dabei so organisiert, dass jedes Team wenigstens vier Begegnungen hatte.

Anweisungen und Anfeuerungsrufe

Unter den Anweisungen ihrer Lehrer und Anfeuerungsrufen ihrer Mitschüler kämpften die Nachwuchs-Faustballer um jeden Punkt und gaben keinen Ball verloren. So ging bei der anschließenden Siegerehrung auch keine Mannschaft leer aus. Jeder Spieler bekam ein T-Shirt, die ersten drei Teams zudem eine Medaille und die Sieger standesgemäß Pokale.

Einsatz zeigten aber nicht nur die Akteure auf den Spielfeldern, sondern auch die vielen Helfer des TV Brettorf. Einen entsprechend großen Applaus bekam das Organisationsteam zum Abschluss von den Spielern.

Auf sechs Spielfeldern kämpften die Mädchen und Jungen um jeden Punkt. © Leif Rullhusen

Jeweils zwei Mal fünf Minuten dauerte eine Partie. © Leif Rullhusen