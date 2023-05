Grünes Licht für den Natur- und Artenschutz

Von: Leif Rullhusen

Im Neubaugebiet Neerstedt West haben die Erschließungsarbeiten begonnen. Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen sollen zukünftig in einem digitalen Kompensationsflächenkataster aufgelistet werden. © Leif Rullhusen

Die Gemeinde Dötlingen geht jetzt ein Stück des „Niedersächsischen Weges“.

Neerstedt – Als ein „einmaliges Bündnis für Vielfalt, Natur- und Artenschutz“ bezeichnete der Vorsitzende des Dötlinger Umweltausschusses Dirk Orth (Bündnis 90/ Die Grünen) den „Niedersächsischen Weg“. Vor drei Jahren unterzeichneten die Landesregierung, Landvolk, Landwirtschaftskammer sowie Natur- und Umweltschutzverbände diese Vereinbarung mit der Verpflichtung, konkrete Maßnahmen diesbezüglich umzusetzen.

Zwei Punkte zur Realisierung auf der Tagesordnung

Zwei Punkte zur Realisierung des „Niedersächsischen Weges“ standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstagabend im Neerstedter Rathaus. Sowohl der Erstellung eines Kompensationsflächenkatasters als auch eines Biotopverbundkonzeptes stimmten die Mitglieder des Gremiums ausnahmslos zu. Beide waren bereits vor rund zwei Jahren Gegenstand der Beratungen, wurden damals aber aufgrund weiteren Informationsbedarfs seitens der CDU und der FDP zurückgestellt. Der war inzwischen gestillt.

Register soll Ausgleichsmaßnahmen transparent darstellen

In dem Kataster soll die Gemeinde sämtliche Kompensationsmaßnahmen aus kommunalen Bauleitplanungen, Bauvorhaben sowie aus ihrem Öko-Konto digital auflisten und an den Landkreis Oldenburg weiterleiten. Mit einem solchen Register soll transparent dargestellt werden, wo es welche Ausgleichsmaßnahmen gibt. „Die entsprechenden Flächen sind bei uns gelistet. Sie liegen dem Landkreis auch vor, allerdings nur in Papierform“, erklärte Dötlingens Bauamtsleiter Uwe Kläner den Ausschussmitgliedern. „Die digitale Umsetzung haben wir ihm zugesagt und werden sie auch machen“, versicherte er. Entsprechende Maßnahmen gebe es reichlich. Sobald sich die personelle Situation im Bauamt im Juli entspannt habe, soll es losgehen.

Wichtiges Thema im Landschaftsplan

Das Biotopverbundkonzept sei bereits ein wesentliches Thema in dem vor Jahren aufgestellten Landschaftsplan der Gemeinde gewesen, erläuterte Kläner weiter. Einzelne Projekte habe die Kommune zum Beispiel durch das Anlegen von Hecken im Neerstedter Neubaugebiet Ramshorn sowie mit ihrem Wegeseitenränderprogramm schon umgesetzt. „Sämtliche Maßnahmen führen schließlich zu einem Biotopverbund“, erläuterte der Amtsleiter. Für die Aufstellung eines entsprechenden Konzeptes, das sämtliche Verbindungen von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere darstellt und sie wirksam schützt, brauche die Gemeinde allerdings fachliche Unterstützung. Dafür müssten Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.

„Viel Bürokratie“ und ein riesiger Berg an Arbeit

Grundsätzlich begrüße er die Idee zwar, allerdings müsse die Gemeinde den zusätzlichen Aufwand auch bewältigen können, kritisierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rudi Zingler. „Das ist viel Bürokratie. Auf die Verwaltung kommt ein riesiger Berg an Arbeit zu“, mahnte Zingler. CDU-Fraktionschefin Ditte Höfel stimmte dessen Einwänden zu, findet ein solches Konzept aber grundsätzlich gut. Orth sieht die Erstellung eines Katasters sowie eines Biotopverbundkonzepts ausnahmslos positiv. „Hinsichtlich der Artenvielfalt und des Naturschutzes ist es wichtig, diese Punkte umzusetzen“, betonte er.