Grüne und SPD in Dötlingen drücken aufs Tempo

Von: Leif Rullhusen

Die Verwaltung in Neerstedt sucht derzeit ein Unternehmen, das die Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes moderierend begleiten soll. © Leif Rullhusen

Das viel geforderte Gemeindeentwicklungskonzept ist auf dem Weg. Den Grünen und der SPD geht die Umsetzung nicht schnell genug.

Neerstedt – Fraktionsübergreifend besteht in Dötlingen Einigkeit, dass das schon lange geplante Gemeindeentwicklungskonzept in Angriff genommen werden müsse. Insbesondere die Grünen drücken aufs Tempo. Ein Antrag der Partei zur Fortschreibung des Klimaschutz- und Energiekonzeptes wurde im vergangenen Sommer vom Verwaltungsausschuss nämlich zurückgestellt, weil zunächst der Entwicklungsplan der Kommune auf den Weg gebracht werden sollte. Bürgermeisterin Antje Oltmanns erklärte im Rahmen ihres Jahresausblickes ebenfalls, dass dieses Thema ganz oben auf ihrer Prioritätenliste stehe.

Klimaschutz- und Energiekonzept soll fortgeschrieben werden

Weil die Umsetzung aber nach Ansicht der Grünen nach wie vor nicht in greifbarer Nähe ist, haben sie – nun gemeinsam mit der SPD – erneut einen Antrag an den Rat der Kommune gestellt, das vor rund 15 Jahren initiierte Klimaschutz- und Energiekonzept fortzuschreiben. „Der Start zur Erarbeitung eines nachhaltigen und vorausschauenden Gemeindeentwicklungskonzeptes ist noch immer nicht in Sicht, während der Klimawandel fortschreitet“, erläutert Grünen-Fraktionschefin Gabriele Roggenthien in einer vor wenigen Tagen versendeten Pressemitteilung ihrer Partei den Hintergrund.

In ihrem Antrag fordern die beiden Fraktionen neben einer Fortschreibung des Konzeptes die zeitnahe Festlegung von Zielen sowie die Erarbeitung eines daraus resultierenden Maßnahmenplanes. Entsprechende Fördermöglichkeiten sollen ausgeschöpft werden.

Antrag von SPD und Grünen

„Inzwischen besteht nicht nur die nach wie vor dringliche Erfordernis von Maßnahmen zum Klimaschutz, sondern auch die Notwendigkeit, durch regenerative Energiegewinnung der Energiekrise entgegenzuwirken“, begründen die beiden Fraktionen ihren Antrag. Aber der Begin zur Erarbeitung des Gemeindeentwicklungskonzeptes sei nicht absehbar. Stattdessen würden sich Verwaltung und Politik mit dem Bau von Windkraft- und Freiflächenfotovoltaik-Anlagen sowie der Erweiterung von Biogasanlagen beschäftigen, ohne dass dies in ein Gesamtkonzept eingebunden sei.

Dötlingen sei in Sachen Klimaschutz und Energieeffizienz ein Vorbild für viele andere Gemeinden gewesen, heißt es in der Mitteilung. Gemeinsam mit der Gemeinde Ganderkesee sei ein Klimaschutzmanager eingestellt worden, mit dessen Unterstützung viele Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt worden seien. Nachdem dessen Stelle aufgrund fehlender Personalkostenzuschüsse gestrichen wurde, sei das Thema immer mehr in den Hintergrund geraten, kritisiert Roggenthien.

Bürgermeisterin ist verwundert

Bürgermeisterin Oltmanns ist über die Pressemitteilung verwundert. „Die Aussagen darin sind überholt“, erklärt die Verwaltungschefin gegenüber unserer Zeitung. „Wir haben bereits im Januar den Startschuss für den Gemeindeentwicklungsplan gegeben“, sagt sie. Im Augenblick würde diesbezüglich eine ganze Menge passieren. Weil die Erstellung eines solchen Konzeptes ein überaus komplexes Thema sei, suche die Kommune aktuell ein Unternehmen, das diesen Prozess moderierend begleiten soll.

Über den Antrag von SPD und Grünen wird der Ausschuss für Umweltschutz am Donnerstag, 25. Mai, beraten. Er beginnt um 18 Uhr im Neerstedter Rathaus.