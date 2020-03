Grüne: Schulwege auf Gefahren hin prüfen

Dirk Orth: „Dringender Bedarf, die derzeitige Situation zu verändern“ / Neue Querungshilfen?

+ Der eine kommt, der andere fährt weg: Vor Schule und Kindergarten wird es zu den Stoßzeiten schnell eng. Foto: gh

Dötlingen – Nach unserer Berichterstattung und im Vorfeld eines Ortstermins am Freitag ab 12.15 Uhr vor der Grundschule sowie dem Kindergarten in Dötlingen, teilt die Fraktion der Grünen im Gemeinderat mit, dass sie bereits am 20. Februar einen Antrag an Bürgermeister Ralf Spille geschickt hat, dessen Zielrichtung es ist, die Schulwege für Fahrradfahrer sowie Fußgänger sicherer zu machen.